[GALLERY] 4 quạt tích điện đáng mua hè này, mất điện vẫn mát cả đêm

Nhiều mẫu quạt tích điện mới sở hữu pin tới 20.000mAh, dùng liên tục nhiều ngày và còn kiêm sạc dự phòng cực tiện cho mùa hè.
Honda Thái Lan vừa hé lộ kế hoạch ra mắt nhiều mẫu xe mới trong năm 2026, đáng chú ý là khả năng xuất hiện của Honda Civic e:HEV 2026 cùng công nghệ S+ Shift.
ASUS Zenbook DUO 2026 ra mắt với thiết kế mỏng nhẹ hơn, hai màn hình OLED gần như liền mạch cùng hiệu năng AI mạnh mẽ cho dân sáng tạo.
Honda Thái Lan vừa hé lộ kế hoạch ra mắt nhiều mẫu xe mới trong năm 2026, đáng chú ý là khả năng xuất hiện của Honda Civic e:HEV 2026 cùng công nghệ S+ Shift.
"Thánh địa" Estadio Guadalajara sẵn sàng đón tiếp hàng vạn người hâm mộ bằng bầu không khí cuồng nhiệt nhất kỳ World Cup 2026.
Honda cho biết mẫu xe hatchback thuần điện hiệu suất cao mới là Honda Super-One của hãng có sức hút vượt ngoài kỳ vọng khi đã nhận tới hơn 7.000 đơn đặt trước.
Dự án game AI của ByteDance đang gây bão mạng vì đồ họa quá chân thực, cinematic điện ảnh và quy trình sản xuất gần như do AI đảm nhiệm.
Là mẫu xe thay thế BYD Sealion 6 đang bán tại Việt Nam, Sealion 06 DM-i có 4 phiên bản và giá bán từ 129.900-159.900 Nhân dân tệ (khoảng 454-559 triệu đồng).
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe điện Wuling Bingo Pro 2026 có tổng cộng 4 bản trang bị và giá bán từ 56.800 - 70.800 Nhân dân tệ (khoảng 199-248 triệu đồng).
Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng gợi cảm cùng thần thái nhẹ nhàng, cuốn hút trong bộ ảnh đời thường.
Huawei vừa công bố công nghệ chip mới được xem là “vũ khí bí mật” giúp Trung Quốc phá thế kìm kẹp của Mỹ và rút ngắn khoảng cách với TSMC.
Trung Quốc vừa triển khai hệ thống cấp mã định danh cho robot hình người nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời AI, từ sản xuất đến vận hành thực tế.
Mẫu SUV cỡ lớn Xpeng GX 2026 của Trung Quốc với thiết kế như Range Rover và tên giống Lexus "cháy hàng" với 25.000 khách đặt mua chỉ sau 12 giờ ra mắt.
SwitchBot Wallet Finder đang được xem là phụ kiện cực hữu ích cho iPhone nhờ khả năng định vị ví siêu mỏng qua Find My của Apple.
Kỷ nguyên mới của ngành ôtô đã chính thức bắt đầu và hãng siêu xe Ferrari chính thức tham gia với màn ra mắt "siêu ngựa" thuần điện đầu tiên mang tên Luce.
Quân đội Nga tổ chức phát động các cuộc tấn công đường không dữ dội vào lãnh thổ Ukraine với cường độ mạnh chưa từng có.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất đẩy nhanh tiến độ công việc và có cơ hội gia tăng thu nhập từ nghề tay trái.
Sau gần 2 tháng cấm đường để sửa chữa, cầu Long Biên (Hà Nội) chính thức hoàn thành sẵn sàng đón người dân lưu thông trở lại.
Mẫu SUV địa hình Geely Galaxy Cruiser 700 sở hữu dùng khung gầm rời đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc và là "đối thủ" của với Toyota Land Cruiser.
SVĐ Azteca của Mexico sẵn sàng ghi thêm dấu ấn lịch sử, tiếp nối những cột mốc đã làm nên tên tuổi của sân đấu duy nhất từng đăng cai 3 kỳ World Cup.
ChatGPT giúp tìm thông tin cực nhanh, nhưng nếu quá tin tưởng AI hoặc nhập dữ liệu nhạy cảm, người dùng có thể gặp nhiều rủi ro không ngờ tới.
Ubisoft vừa báo lỗ tới 1,3 tỷ euro, hủy 7 dự án game và thừa nhận năm sau mới chạm đáy khủng hoảng giữa làn sóng AI PC bùng nổ.