[GALLERY] 4 quạt tích điện đáng mua hè này, mất điện vẫn mát cả đêm

Nhiều mẫu quạt tích điện mới sở hữu pin tới 20.000mAh, dùng liên tục nhiều ngày và còn kiêm sạc dự phòng cực tiện cho mùa hè.

Thiên Trang (TH)
Mùa hè nắng nóng cùng tình trạng mất điện bất ngờ khiến quạt tích điện trở thành thiết bị được nhiều gia đình săn tìm, đặc biệt khi nhiều mẫu mới hiện nay không chỉ làm mát mà còn tích hợp pin dung lượng lớn, đèn ngủ và cả sạc dự phòng.
Trong nhóm nổi bật nhất, mẫu quạt tích điện F6 gây chú ý nhờ viên pin 20.000mAh với thời gian hoạt động được giới thiệu lên tới khoảng 65 giờ, phù hợp cho nhu cầu dùng trong phòng ngủ, bàn làm việc, ô tô hoặc mang đi cắm trại ngoài trời.
Điểm mạnh của F6 nằm ở thiết kế nhỏ gọn thay vì kiểu quạt cồng kềnh truyền thống, giúp người dùng dễ di chuyển và sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống như mất điện kéo dài hoặc hoạt động dã ngoại cần thiết bị làm mát di động.
Trong khi đó, mẫu Miluxury F188 hướng đến nhóm người dùng thích thiết kế đẹp mắt với pin 8.000mAh, khả năng xoay 360 độ, 5 chế độ gió cùng đèn ngủ tích hợp, phù hợp đặt trong phòng ngủ hoặc góc làm việc cá nhân.
Một lựa chọn khác được nhiều người chú ý là YooBao FD1 khi sở hữu pin 20.000mAh và thời gian sử dụng tối đa tới 75 giờ, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 18W để biến chiếc quạt thành pin dự phòng cho smartphone hoặc tai nghe không dây khi cần thiết.
Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, YooBao FD1 còn dùng động cơ không chổi than giúp vận hành êm hơn và tăng độ bền, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên đi du lịch, làm việc ngoài trời hoặc cần thiết bị đa năng trong mùa hè.
Nếu ưu tiên thương hiệu quen thuộc thay vì nhiều tính năng công nghệ, mẫu Sunhouse SHD7228 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng hoạt động liên tục từ 5 đến 16 giờ cùng thiết kế quạt gia dụng truyền thống dễ sử dụng với mọi thành viên trong gia đình.
Giới công nghệ cho rằng xu hướng quạt tích điện hiện nay không còn đơn thuần phục vụ lúc cúp điện mà đang dần trở thành thiết bị đa năng cho mùa hè, kết hợp giữa làm mát, chiếu sáng và cấp nguồn di động nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của người dùng hiện đại.
