Hoa đào nở rộ, người trồng đào ở Thanh Hóa lo mất Tết
Hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026, thế nhưng nhiều nhà vườn trồng đào ở Thanh Hóa đang đứng ngồi không yên, khi hoa đào nở rộ.
Theo Tuấn Minh/Người Lao Động
Thanh Hóa là địa phương có rất nhiều "vựa" trồng hoa đào phục vụ người dân chơi Tết nổi tiếng như: "thủ phủ" đào phai xã Xuân Du, đào kép xã Quảng Chính, đào thế, đào rừng xã Thọ Phú, xã Triệu Sơn…
Năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều khiến người nông dân trồng đào ở Thanh Hóa lao đao, mất mùa do đào ngập úng, chết khô… Một số nơi, đào không bị ảnh hưởng mưa bão, thế nhưng do là năm nhuận, nhiều vườn đào đến đầu tháng Chạp đã thi nhau bung nở, khiến người dân "đứng ngồi không yên".
Làng đào phai Thọ Tân, huyện Triệu Sơn cũ (nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) trồng khoảng 150 ha đào với đủ các loại đào thế, đào phai, đào kép… nhưng đến thời điểm này, diện tích đào nở rộ đã lên tới 60-70%.
Mặc dù người dân đã thực hiện một số biện pháp để hãm sự phát triển của đào, thế nhưng nhiều gia đình cũng đành bất lực nhìn những vườn đào cả năm vất vả chăm sóc, khoe sắc rực rỡ giữa cánh đồng.
