Xã hội

Hoa đào nở rộ, người trồng đào ở Thanh Hóa lo mất Tết

Hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026, thế nhưng nhiều nhà vườn trồng đào ở Thanh Hóa đang đứng ngồi không yên, khi hoa đào nở rộ.

Theo Tuấn Minh/Người Lao Động

Thanh Hóa là địa phương có rất nhiều "vựa" trồng hoa đào phục vụ người dân chơi Tết nổi tiếng như: "thủ phủ" đào phai xã Xuân Du, đào kép xã Quảng Chính, đào thế, đào rừng xã Thọ Phú, xã Triệu Sơn…

Hoa đào nở rộ khiến nhiều nhà vườn ở Thanh Hóa năm nay mất Tết.
Năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều khiến người nông dân trồng đào ở Thanh Hóa lao đao, mất mùa do đào ngập úng, chết khô… Một số nơi, đào không bị ảnh hưởng mưa bão, thế nhưng do là năm nhuận, nhiều vườn đào đến đầu tháng Chạp đã thi nhau bung nở, khiến người dân "đứng ngồi không yên".

Làng đào phai Thọ Tân, huyện Triệu Sơn cũ (nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) trồng khoảng 150 ha đào với đủ các loại đào thế, đào phai, đào kép… nhưng đến thời điểm này, diện tích đào nở rộ đã lên tới 60-70%.

Mặc dù người dân đã thực hiện một số biện pháp để hãm sự phát triển của đào, thế nhưng nhiều gia đình cũng đành bất lực nhìn những vườn đào cả năm vất vả chăm sóc, khoe sắc rực rỡ giữa cánh đồng.

Những cây đào thế được người dân dày công chăm sóc, Tết chưa về đã khoe sắc.
Đào nở thắm ngoài cánh đồng khiến người dân &quot;đứng ngồi không yên&quot;.
Xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 150 ha đào, nhưng đến nay đã nở rộ tới 60-70%.
Để tạo nên những cây đào độc đáo phục vụ người dân chơi Tết, người nông dân đã đi khắp nơi để mua những gốc đào rừng cổ thụ về chăm sóc, cấy ghép hoa.
Năm nay do mưa bão, mùa đông trời nắng gắt, đào rụng lá và nở sớm khiến công lao cả một năm lao động coi như bỏ.
Một năm thiên tai khắc nghiệt, người trồng đào ở xứ Thanh cũng lao đao, nơi thì đào chết khô do ngập úng, nơi thì đào nở rộ không kịp tới Tết.
Những vườn đào khoe sắc rực rỡ khiến người nông dân mất Tết.
nld.com.vn
