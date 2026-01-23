Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hỗ trợ cụ bà ở Hà Nội bị lạc trở về với gia đình

Ngày 23/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hai Bà Trưng đã kịp thời hỗ trợ, giúp cụ bà Ngô Thị Dần bị lạc trở về với gia đình an toàn.

Gia Đạt
capture.png
Gia đình cụ viết thư cảm ơn Công an phường.

Trước đó, ngày 21/1, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận từ quần chúng nhân dân về 1 trường hợp là cụ bà Ngô Thị Dần (sinh năm 1938) đi lạc trên địa bàn.

Ngay khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã chăm sóc, hỏi han sức khỏe; đồng thời triển khai xác minh thông tin nhân thân, nơi cư trú và thông báo tìm người thân của cụ trên địa bàn. Sau thời gian ngắn xác minh, Công an phường đã liên hệ được với gia đình và hướng dẫn người thân đến trụ sở đón cụ về nhà an toàn.

Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng Công an, chị Nguyễn Thu Trang (con gái cụ Dần) đã gửi lời cảm ơn và viết thư cảm ơn gửi tới tập thể Công an phường Hai Bà Trưng.

Trước đó, ngày 20/1/2026, Công an phường Hai Bà Trưng cũng đã hỗ trợ một trường hợp tương tự, giúp người thân nhanh chóng tìm được và đón cụ bà bị lạc về nhà. Việc làm thiết thực, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai bị đi lạc, CSGT tìm giúp người thân

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an Hà Nội #cụ bà #lạc đường #giúp đỡ #an toàn #Gia đình

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời dẫn đường đưa sản phụ ở Hưng Yên đi cấp cứu trong đêm

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 3h45 ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Dinh (SN 1987, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối và cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

capture-1668.png
CGST kịp thời dẫn đường đưa sản phụ đi cấp cứu trong đêm.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 100 triệu vào tài khoản để trả lại

Công an xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ vừa xác minh, hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Võ Miếu vừa hỗ trợ xác minh, giúp chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, trú tại địa bàn) nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.

126.jpg
Chị Chu Thị Yến đã đến công an trình báo sau khi nhận được 100 triệu đồng tiền chuyển nhầm.
Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông Phú Thọ chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản người lạ

Công an xã Thổ Tang vừa xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 14/1 cho biết, Công an xã Thổ Tang vừa kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm cho người khác.

Trước đó, ngày 26/12/2025, anh Phan Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Tường) đến Công an xã Thổ Tang trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 1.000.000.000 đồng khi thực hiện giao dịch ngân hàng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới