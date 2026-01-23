Hỗ trợ cụ bà ở Hà Nội bị lạc trở về với gia đình

Ngày 23/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hai Bà Trưng đã kịp thời hỗ trợ, giúp cụ bà Ngô Thị Dần bị lạc trở về với gia đình an toàn.

Gia đình cụ viết thư cảm ơn Công an phường.

Trước đó, ngày 21/1, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận từ quần chúng nhân dân về 1 trường hợp là cụ bà Ngô Thị Dần (sinh năm 1938) đi lạc trên địa bàn.

Ngay khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã chăm sóc, hỏi han sức khỏe; đồng thời triển khai xác minh thông tin nhân thân, nơi cư trú và thông báo tìm người thân của cụ trên địa bàn. Sau thời gian ngắn xác minh, Công an phường đã liên hệ được với gia đình và hướng dẫn người thân đến trụ sở đón cụ về nhà an toàn.

Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng Công an, chị Nguyễn Thu Trang (con gái cụ Dần) đã gửi lời cảm ơn và viết thư cảm ơn gửi tới tập thể Công an phường Hai Bà Trưng.

Trước đó, ngày 20/1/2026, Công an phường Hai Bà Trưng cũng đã hỗ trợ một trường hợp tương tự, giúp người thân nhanh chóng tìm được và đón cụ bà bị lạc về nhà. Việc làm thiết thực, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

