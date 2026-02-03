Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết, trao giải cuộc thi 'Vững bước dưới cờ Đảng'

Tối 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng", nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Văn Hiếu/VOV

Được phát động từ ngày 5/2/2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng; cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội và trong Quân đội tham gia.

Trong thời gian tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 8.000 tác phẩm dự thi, thuộc 5 loại hình (chính luận, phóng sự, phản ánh, ảnh báo chí và báo chí đa phương tiện). Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, giàu tính chiến đấu, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm báo - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; khẳng định niềm tin, trách nhiệm và hành động chính trị của người làm báo đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

tao-giai.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí “Vững bước dưới cờ Đảng”. (Ảnh: TTXVN)

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn đưa vào vòng chung khảo 116 tác phẩm và trao giải cho 66 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm: 5 giải A, 11 giải B, 25 giải C và 25 giải Khuyến khích; trao Giấy khen tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và phát động cuộc thi.

Tại buổi lễ, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải đã được vinh danh. Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải A cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

Ở thể loại phóng sự, giải A thuộc về tác phẩm “Tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn” trên những công trình trọng điểm” của nhóm tác giả đến từ Binh đoàn 12.

trao-giai-2.jpg
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải được vinh danh tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Đối với thể loại chuyên luận, giải A được trao cho hai tác phẩm: "Đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới" của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Ninh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và "Không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới" của Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

“Phát triển xã hội toàn diện gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc” của nhóm tác giả đến từ Học viện Quốc phòng và “Giữ vững trận địa tư tưởng” của nhóm tác giả đến từ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội là hai tác phẩm đoạt giải A ở thể loại đa phương tiện.

trao-giai-3.jpg
Cuộc thi báo chí “Vững bước dưới cờ Đảng” góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình tổng kết, trao giải được dàn dựng như một bản hòa ca giữa chính luận và nghệ thuật, với ý tưởng sân khấu hiện đại, sử dụng hệ thống màn hình Led matrix tạo hình tượng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những cánh chim hòa bình, mở ra không gian thênh thang của hành trình đổi mới. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

