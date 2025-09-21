Hà Nội

Hiền Thục mỹ nhân không tuổi Vbiz U45 vẫn trẻ trung khó tin

Giải trí

Hiền Thục mỹ nhân không tuổi Vbiz U45 vẫn trẻ trung khó tin

Dù đã bước sang tuổi U45, Hiền Thục vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng cùng vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.

Thiên Anh
Trong loạt hình ảnh đời thường lẫn trên sân khấu, nữ ca sĩ Hiền Thục khiến nhiều người ngỡ ngàng vì diện mạo chẳng khác mấy so với thời kỳ đỉnh cao cách đây hàng chục năm.
Thậm chí, nhiều fan còn ví von rằng thời gian dường như đã quên đi Hiền Thục, để cô mãi dừng lại ở vẻ đẹp thanh xuân.
Hiện tại, Hiền Thục đang theo đuổi phong cách trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Cô duy trì vóc dáng mảnh mai nhờ chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với thói quen rèn luyện thể chất đều đặn.
Theo tìm hiểu, mỗi năm, giọng ca U45 dành từ 1 đến 3 tháng để ăn chay, đồng thời kiên trì theo đuổi những bộ môn thể thao giúp vừa nâng cao sức khỏe, vừa giữ được đường nét hình thể săn chắc.
"Một bữa ăn lành, không chỉ để khỏe, mà còn để sống tử tế hơn với môi trường. Sống xanh bắt đầu từ những điều giản dị như... một bát cơm rau củ đầy yêu thương", Hiền Thục chia sẻ.
Điều đáng nói, Hiền Thục không chọn con đường xuất hiện rầm rộ trên các chương trình truyền hình hay gameshow. Thay vào đó, cô lặng lẽ theo đuổi âm nhạc, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái.
Nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi, từng trải qua quá trình nhiều khó khăn và gian nan. Hiền Thục từng có chia sẻ xúc động về việc sinh con khi còn quá trẻ.
Hiện nay, Hiền Thục không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay trong các hoạt động nghệ thuật như trước đây. Nữ ca sĩ 8x kín tiếng trong chuyện đời tư, thừa nhận hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân
Dù đã bước sang tuổi U45 nhưng Hiền Thục vẫn được khán giả đánh giá trẻ như thiếu nữ đôi mươi
Mỗi ngày, Hiền Thục dành 3-4 tiếng làm đẹp, chăm sóc da, tập thể dục. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Hiền Thục #Vbiz #trẻ trung #U45 #sao Việt #đẹp không tuổi

