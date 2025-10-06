Hà Nội

Hé lộ giai thoại kỳ bí về ái nữ Khổng Minh, cốt cách tựa tiên nhân

Theo dã sử, ngoài 2 con trai, Gia Cát Lượng còn có một người con gái tên Gia Cát Quả. Ái nữ của Khổng Minh thông minh, xinh đẹp và mang cốt cách tiên nhân.

Gia Cát Lượng là một trong những nhà chính trị, quân sư, nhà sáng chế vĩ đại của nhà Thục trong lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc. Bên cạnh sự nghiệp nổi bật, nhiều người tò mò về cuộc sống gia đình của Khổng Minh.
Theo chính sử, Gia Cát Lượng kết hôn với Hoàng Nguyệt Anh – con gái danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn. Mặc dù vợ của Khổng Minh có ngoại hình khá xấu xí nhưng lại là một tài nữ.
Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Gia Cát Lượng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vợ chồng ông có với nhau 2 con trai là Gia Cát Chiêm và Gia Cát Cẩn. Ngoài ra, vợ chồng Khổng Minh còn nhận một người con nuôi và đặt tên là Gia Cát Kiều.
Tuy nhiên, một số tư liệu dã sử viết rằng, Gia Cát Lượng còn có một người con gái không được chính sử ghi chép. Đó là Gia Cát Quả - nhân vật gây nhiều tò mò, bí ẩn trong gia tộc Gia Cát.
Cuốn "Triều đại thần tiên thông giám" có đoạn viết về người con gái bí ẩn của Gia Cát Lượng: "Khổng Minh cảm khái sâu sắc, gọi 3 người con trai và 1 người con gái ra vái lạy".
Đặc biệt, cuốn "Gia Cát" có nhắc đến con đường "vũ hóa" thành thần tiên của Gia Cát Quả: "Cô con gái này thường dạy mọi người cách cầu an, sau thành thần tiên, tên cổ viết là Gia Cát Quả".
Theo các giai thoại, Gia Cát Quả thừa hưởng tư chất thông minh từ bố mẹ. Không những vậy, con gái của Gia Cát Lượng còn có cốt cách tiên nhân, mang khí chất của người tu đạo.
Mặc dù vậy, sự tồn tại của Gia Cát Quả đến nay vẫn là chủ đề gây tranh luận. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, Gia Cát Quả là nhân vật hư cấu bởi Gia Cát Lượng không hề có người con gái nào. Nếu Khổng Minh thực sự có người con gái tài giỏi, mang cốt cách tiên nhân như các giai thoại về Gia Cát Quả thì nàng đã được ghi chép trong chính sử.
Tuy nhiên, một số người cho rằng, sở dĩ Gia Cát Quả không được ghi chép vào chính sử vì nàng là nữ giới. Vào thời Tam quốc, địa vị của phụ nữ trong xã hội tương đối thấp, không được xem trọng.
Thêm nữa, Gia Cát Quả cũng không làm những việc lớn lao, ảnh hưởng tới tình hình đất nước nên chính sử không đề cập đến con gái của Gia Cát Lượng cũng là điều dễ hiểu. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
