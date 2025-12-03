Hà Nội

Hé lộ bí mật chưa từng biết tại di tích tiền sử cổ xưa châu Âu

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học tiết lộ nghi lễ bí ẩn và những khám phá phi thường tại di tích độc đáo của thời tiền sử châu Âu, tên là Provadia–Solnitsata.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Có niên đại từ năm 5.600 đến 4.350 Trước Công Nguyên, ngày nay, Provadia–Solnitsata là một di tích độc đáo của thời tiền sử châu Âu. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Các cuộc khai quật đang được tiến hành kết hợp với nỗ lực bảo tồn và giới thiệu công khai địa điểm này, cho phép du khách trải nghiệm nơi khai sinh của quá trình đô thị hóa sớm nhất châu Âu. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Gần đây, khi đang tiến hành khai quật tại khu phức hợp tiền sử Provadia–Solnitsata ở Đông Bắc Bulgaria, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria bất ngờ tìm thấy nhiều di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Đầu tiên là tàn tích của những tòa nhà cổ bị phá hủy một phần, chúng có nền đá và tường gạch phơi nắng, và dường như rất sang trọng với nội thất trát vữa màu sáng. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Trước khi xây dựng một ngôi nhà, cư dân thời tiền sử đã thực hiện các nghi lễ được thiết kế để thanh tẩy không gian và đảm bảo sự hòa hợp với linh hồn bảo hộ của ngôi nhà. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Trong một ngôi nhà mới khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một số vật hiến tế khác được đặt dưới sàn nhà. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Trong số các hiện vật chôn dưới sàn nhà có một hộp sọ hươu kèm theo một chiếc sừng, các bình gốm, một chiếc rìu đá lửa được chế tác tinh xảo, cùng với đồ gốm được trang trí đẹp mắt. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Những mảnh đồ gốm cổ đại đầy tinh xảo và các hố nghi lễ chứa đầy đồ vật cho thấy rằng, cộng đồng sinh sống ở Provadia–Solnitsata khá là giàu có. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Cấu trúc nhà kiên cố và các khu vực sản xuất được tổ chức bài bản đã khiến nơi đây trở thành từng là một cộng đồng tiền sử có trình độ phát triển cao. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc gia Bulgaria.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#di tích #thời tiền sử #châu Âu #ngôi nhà #khu định cư #công trình

