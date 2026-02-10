Hà Nội

Thế giới

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích cơ quan tình báo vì vụ UAV xâm nhập Triều Tiên

Cảnh sát đã đột kích vào cơ quan tình báo Hàn Quốc để điều tra khả năng chính phủ có liên hệ với vụ máy bay không người lái xâm nhập qua biên giới Triều Tiên.

Tuệ Minh

Một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp gồm quân đội và cảnh sát cho biết hôm thứ Ba rằng họ đang điều tra ba binh sĩ đang tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo nhằm mục đích "làm rõ sự thật một cách triệt để".

Các nhà điều tra đã đột kích 18 địa điểm khả nghi, bao gồm Bộ Chỉ huy Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Quốc gia.

f51fb4c626d43b509ac09a58aef0f7f5b5f5b4c7189fa75ff348f69093dca787.jpg
Một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp gồm quân đội và cảnh sát đã khám xét 18 địa điểm, bao gồm cả Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và Bộ Chỉ huy Tình báo Quốc phòng.

Bình Nhưỡng cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái giám sát gần khu công nghiệp Kaesong hồi tháng Giêng, đồng thời cáo buộc Seoul điều động máy bay này để thu thập thông tin tình báo về “các mục tiêu quan trọng”.

Theo tuyên bố của người phát ngôn quân đội, máy bay không người lái này đã lưu trữ hình ảnh về "các mục tiêu quan trọng", bao gồm cả các khu vực biên giới.

Các bức ảnh cho thấy mảnh vỡ của một vật thể bay có cánh nằm rải rác trên mặt đất bên cạnh một tập hợp các bộ phận màu xám và xanh lam, được cho là bao gồm cả máy ảnh.

Ban đầu, Hàn Quốc phủ nhận mọi sự liên quan chính thức, với Tổng thống Lee Jae Myung nói rằng hành động như vậy sẽ tương đương với việc "bắn một phát súng vào Triều Tiên".

Tổng thống Lee đã có cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Triều Tiên so với người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol , người bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái để rải truyền đơn tuyên truyền khắp Triều Tiên vào năm 2024.

Ông Lee đã cam kết hàn gắn quan hệ với Triều Tiên bằng cách chấm dứt các hành động khiêu khích, và thậm chí còn gợi ý rằng một lời xin lỗi hiếm hoi có thể là cần thiết.

3bfe4a1dcb3ef7327c690b372a86916fce035da9.jpg
Hình ảnh UAV xâm nhập do phía Triều Tiên công bố với cáo buộc Hàn Quốc thu thập tình báo về các mục tiêu quan trọng.

"Tôi cảm thấy mình nên xin lỗi, nhưng tôi ngần ngại nói ra điều đó. Tôi lo rằng nếu tôi làm vậy, điều đó có thể bị lợi dụng cho các cuộc đấu tranh ý thức hệ hoặc bị cáo buộc là thân Bắc Triều Tiên”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho rằng vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái hồi tháng 1 có thể liên quan đến các quan chức chính phủ vẫn trung thành với cựu lãnh đạo cứng rắn Yoon.

Ba thường dân đã bị buộc tội vì vai trò bị cáo buộc của họ trong vụ bê bối máy bay không người lái. Một trong số họ đã công khai nhận trách nhiệm, nói rằng ông ta hành động để phát hiện mức độ phóng xạ từ cơ sở chế biến uranium Pyongsan của Triều Tiên.

Sự khiêu khích và tuyên truyền Cựu tổng thống Yoon hiện đang bị xét xử với cáo buộc đã bất hợp pháp gửi máy bay không người lái vào Triều Tiên nhằm tạo cớ tuyên bố thiết quân luật vào cuối năm 2024.

Các công tố viên cáo buộc Yoon đã chỉ thị quân đội Seoul điều khiển máy bay không người lái bay qua Bình Nhưỡng và rải truyền đơn chống Triều Tiên nhằm mục đích khiêu khích phản ứng của nước này.

Họ nói rằng Yoon và những người khác đã "âm mưu tạo ra các điều kiện" cho phép ông ta thắt chặt quyền lực bằng cách ban bố thiết quân luật. Nỗ lực lật đổ chính quyền dân sự đầy tai hại của Yoon cuối cùng đã thất bại.

Vị cựu tổng thống 65 tuổi này đã bị luận tội và phế truất khỏi chức vụ vào tháng 4 năm ngoái. Ông ta sẽ bị tuyên án về cáo buộc tội nổi loạn vào tuần tới.

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc giải thích về vụ UAV xâm nhập | Báo Nhân Dân
TRT World
Link bài gốc Copy link
https://www.trtworld.com/article/9b336ea6c3b3
#Điều tra chính phủ Hàn Quốc #Vụ UAV xâm nhập Triều Tiên #Hoạt động tình báo và gián điệp #Chính sách đối ngoại Hàn Quốc #Căng thẳng Triều Tiên-Hàn Quốc #Chính trị nội bộ Hàn Quốc

Bài liên quan

Thế giới

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn?

Theo Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này.

AP đưa tin, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này hôm 27/1.

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo được phóng đi từ một khu vực phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Mỗi tên lửa bay được khoảng 350 km.

Xem chi tiết

Thế giới

Triều Tiên lên tiếng về vụ phóng thử tên lửa mới nhất

Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm mới nhất của nước này.

AP đưa tin, Triều Tiên ngày 5/1 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm của nước này hôm 4/1, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước.

Triều Tiên thông báo về vụ phóng thử này một ngày sau khi nước láng giềng cho biết họ đã phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo, và cáo buộc Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích. Các vụ phóng thử diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang thăm Trung Quốc.

Xem chi tiết

Thế giới

Hàn Quốc đề xuất nối lại đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về cách thức làm rõ Đường ranh giới quân sự (MDL).

Theo Yonhap, đề xuất này được Hàn Quốc đưa ra hôm 17/11 trong bối cảnh binh sĩ Triều Tiên nhiều lần vượt qua đường MDL khi làm nhiệm vụ gần khu vực biên giới.

Đây là đề xuất chính thức đầu tiên của Seoul về việc đàm phán với Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, với cam kết hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên và tạo điều kiện cho đối thoại.

Xem chi tiết

