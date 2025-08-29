Hai phi tần nào được Càn Long sủng ái hết mực cho dùng bữa chung?

Theo lịch sử, hoàng đế Càn Long chỉ từng dùng bữa chung với 2 phi tần. Đây là sự sủng ái hết mực của ông dành cho 2 mỹ nhân này khiến các phi tần khác ghen tỵ.