Hai phi tần nào được Càn Long sủng ái hết mực cho dùng bữa chung?

Kho tri thức

Hai phi tần nào được Càn Long sủng ái hết mực cho dùng bữa chung?

Theo lịch sử, hoàng đế Càn Long chỉ từng dùng bữa chung với 2 phi tần. Đây là sự sủng ái hết mực của ông dành cho 2 mỹ nhân này khiến các phi tần khác ghen tỵ.

Tâm Anh (TH)
Vua Càn Long là một trong những hoàng đế có thời gian trị vì dài nhất nhà Thanh. Ông cai trị đất nước từ 11/10/1736 - 1/9/1795. Trong thời gian cai trị, ông hoàng này đã đưa nhà Thanh bước vào giai đoạn cực thịnh về kinh tế và đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như văn hóa, quân sự...
Không chỉ có tài trị quốc, ông hoàng này còn được nhớ đến là vị vua phong lưu. Hậu cung của ông hoàng này có tới hơn 3.000 phi tần, mỹ nữ. Trong số này, 11 phi tần được hoàng đế Càn Long sủng ái nhất. Đặc biệt, vua Càn Long đặc biệt sủng ái 2 phi tần tới mức dùng bữa chung với họ. Đây là ân sủng to lớn mà bậc đế vương dành cho phi tần và không phải ai cũng may mắn nhận được vinh dự to lớn này.
Theo quy định của triều đình, hoàng đế là người có địa vị và quyền lực lớn nhất vương triều nhà Thanh. Ông hoàng này thường dùng bữa một mình. Đây là một hành vi tượng trưng cho sự mối quan hệ giữa quân - thần.
Ngay cả những phi tần có địa vị cao trong hậu cung cũng rất hiếm khi được nhà vua ban đặc ân dùng bữa chung. Nguyên do là bởi đây là một hành vi tượng trưng cho sự "bình đẳng" giữa quân và thần, điều tối kỵ trong thể chế đế chế.
Trong sử sách, 2 phi tần duy nhất trong hậu cung của vua Càn Long nhận được đặc ân cùng dùng bữa với bậc đế vương. Hai mỹ nhân này là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát Thị và Lệnh quý phi Ngụy Giai thị.
Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát Thị là thê tử của vua Càn Long khi ông còn là hoàng tử. Sau khi lên ngôi vua, Càn Long đã sắc phong cho Phú Sát Thị làm hoàng hậu. Tình cảm vợ chồng của hai người vô cùng tốt.
Vua Càn Long đích thân ban Trường Xuân cung cho Phú Sát hoàng hậu. Đây nơi ông từng được vua Ung Chính Đế ban tặng khi còn là Hoàng tử. Ông hoàng này cũng thường dành tặng người vợ xinh đẹp, thông minh, hiền hậu này những dòng thơ, khen gợi nét duyên dáng, sự tinh tế.
Nhiều sử gia cho rằng, Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát Thị là tình yêu đích thực của vua Càn Long mặc dù ông có vô số thê thiếp. Vì vậy, bà hoàng này có cơ hội dùng bữa cùng vua Càn Long.
Lệnh quý phi Ngụy Giai thị là phi tần được vua Càn Long ban đặc ân ngồi dùng bữa cùng. Khác với Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát Thị, Ngụy Giai thị không có xuất thân trâm anh thế phiệt. Vị phi tần này xuất thân từ tầng lớp bao y tức nô tì của dòng họ Mãn Châu quý tộc.
Ngụy Giai thị kém vua Càn Long 16 tuổi và được ông hoàng này hết mực sủng ái, thăng tiến nhanh trong hậu cung. Nhờ được nhà vua sủng ái, trong thời gian từ năm 1756 - 1760. Ngụy Giai thị mang thai 5 lần, sinh được 2 công chúa, 2 hoàng tử và một lần không may bị sảy thai. Trong số 2 con trai, hoàng tử Vĩnh Diễm do Lệnh quý phi sinh về sau kế vị ngai vàng và được gọi là vua Gia Khánh. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
