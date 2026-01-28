Hà Nội 'phạt nguội' 257 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường

Chỉ trong ngày 27/1, đã có 257 trường hợp vi phạm về môi trường, đô thị bị phát hiện, xác minh, xử lý theo quy định.

Theo thống kê ngày 27/1, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 257 trường hợp đủ cơ sở xác định vi phạm các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng và bảo vệ môi trường sinh thái. Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được lập danh sách, bàn giao công an các xã, phường nơi xảy ra vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Trong tổng số 257 trường hợp vi phạm, có 22 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống giám sát camera, trong đó có 20 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, 235 trường hợp vi phạm còn lại được ghi nhận thông qua công tác kiểm tra, phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh, bao gồm 230 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 4 trường hợp vi phạm trật tự giao thông và 1 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường sinh thái.

Qua thống kê, một số xã, phường có số lượng vi phạm trật tự đô thị ở cao, tập trung chủ yếu tại các địa bàn đông dân cư, hoạt động kinh doanh sôi động, như: phường Kim Liên với 20 trường hợp; các phường Hoàn Kiếm, Đống Đa với 18 trường hợp; phường Cửa Nam 16 trường hợp; phường Ô Chợ Dừa 14 trường hợp.

Việc tăng cường áp dụng hình thức “phạt nguội” kết hợp với kiểm tra, xử lý trực tiếp tại hiện trường đã và đang phát huy hiệu quả rõ ràng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của dân dân, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, mỹ quan và môi trường sống trên địa bàn Thủ đô.