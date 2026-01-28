Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội 'phạt nguội' 257 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường

Chỉ trong ngày 27/1, đã có 257 trường hợp vi phạm về môi trường, đô thị bị phát hiện, xác minh, xử lý theo quy định.

Thiên Tuấn

Theo thống kê ngày 27/1, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 257 trường hợp đủ cơ sở xác định vi phạm các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng và bảo vệ môi trường sinh thái. Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được lập danh sách, bàn giao công an các xã, phường nơi xảy ra vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

tai-xuong.png

Trong tổng số 257 trường hợp vi phạm, có 22 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống giám sát camera, trong đó có 20 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, 235 trường hợp vi phạm còn lại được ghi nhận thông qua công tác kiểm tra, phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh, bao gồm 230 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 4 trường hợp vi phạm trật tự giao thông và 1 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường sinh thái.

Qua thống kê, một số xã, phường có số lượng vi phạm trật tự đô thị ở cao, tập trung chủ yếu tại các địa bàn đông dân cư, hoạt động kinh doanh sôi động, như: phường Kim Liên với 20 trường hợp; các phường Hoàn Kiếm, Đống Đa với 18 trường hợp; phường Cửa Nam 16 trường hợp; phường Ô Chợ Dừa 14 trường hợp.

Việc tăng cường áp dụng hình thức “phạt nguội” kết hợp với kiểm tra, xử lý trực tiếp tại hiện trường đã và đang phát huy hiệu quả rõ ràng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của dân dân, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, mỹ quan và môi trường sống trên địa bàn Thủ đô.

#đô thị #camera #môi trường #giao thông #phạt nguội #công an

Bài liên quan

Xã hội

Lập zalo ảo lừa bán máy nông sản, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Mai Hồng Sơn đã tạo lập các trang facebook, zalo “ảo” đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán các loại máy móc nông nghiệp…

Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Mai Hồng Sơn (SN 1999, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 25/01, Công an xã Đức Minh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thuý H. (SN 1990, trú tại thôn Bến Đền, xã Đức Minh) về việc vào ngày 28/8/2025, chị H. sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua máy phát điện cũ.

Xem chi tiết

Xã hội

Căn cứ xử phạt xe ô tô bị bùn đất che mờ biển số?

Nếu tài xế biết biển số xe bị bùn đất che mờ, nhưng không lau, rửa mà vẫn cố tình tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 20-26 triệu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số với số tiền 23 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Khoảng 10h30 ngày 26/1, anh Nguyễn Văn H. điều khiển ô tô mang BKS 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Tại vườn hoa Đan Phượng, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe trên kiểm tra và phát hiện ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội khởi tố loạt lãnh đạo công ty môi trường vì đổ chất thải rắn

Các đối tượng đã đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất nông nghiệp nằm tại xã Bát Tràng.

Ngày 27/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tống Phương.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, TP Hà Nội phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới