Hà Nội miễn phí vé xe buýt và metro dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4

Hà Nội sẽ miễn phí vé xe buýt và metro trong 7 ngày lễ, nhằm giảm ùn tắc, hỗ trợ xã hội và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân.

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất lựa chọn phương án miễn phí vé theo đề xuất của Sở Xây dựng, áp dụng với toàn bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị.

Cụ thể, ngày 23/4, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt, đường sắt đô thị có trợ giá cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo đó, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ, Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng đối với 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy) trong 7 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 kéo dài 3 ngày (từ 25/4 đến hết ngày 27/4); đợt 2 kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 3/5).

Hai tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1. Nhổn - Cầu Giấy) sẽ được miễn phí trong dịp này. Trong ảnh: Du khách trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh minh họa/nguồn baohaiphong.vn

Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến buýt đang thực hiện thí điểm vé điện tử, phát vé lượt điện tử từ máy pos). Các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm thống kê đầy đủ số lượng vé đã phát hành trong thời gian miễn phí.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành. Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm tổng hợp, xác nhận số lượng vé miễn phí phục vụ công tác thanh quyết toán.

Các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 07/2019/NQ - HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố, người cao tuổi, hành khách có vé tháng, thẻ ưu tiên xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 16,2 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách trợ giá vận tải công cộng năm 2026.

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, việc triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân trong 2 đợt nghỉ Lễ; Thúc đẩy xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện môi trường, từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

