Hà Nội: Hơn 900 hộ dân phố cổ được thuê mua nhà ở xã hội, không qua bốc thăm

Hơn 900 hộ dân phố cổ có diện tích nhà ở dưới 5m² sàn/người, tại phường Hoàn Kiếm được thuê mua nhà ở xã hội, không qua bốc thăm.

Ngày 28/10, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc chủ trương giải quyết chỗ ở cho nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Nghị quyết quy định chủ trương giải quyết chỗ ở cho nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Trước mắt áp dụng trên địa bàn phường Hoàn Kiếm; trong quá trình thực hiện sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi, trên cơ sở đánh giá tác động, cân đối nguồn lực và theo đề xuất của UBND thành phố.

Đối tượng áp dụng gồm các hộ gia đình, cá nhân đáp ứng tất cả các điều kiện như: đã đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm trước ngày Nghị quyết được thông qua; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người; đáp ứng điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; tự nguyện đăng ký và được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt theo danh sách. Quy mô dự kiến là 902 hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn. (Ảnh: hanoi.gov.vn).

Về nguyên tắc chung, mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua 1 căn hộ nhà ở xã hội và chỉ được giải quyết một lần; giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục mua bán, thuê mua, chính sách vay vốn ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội;

Quỹ nhà được xác định cụ thể về dự án, số lượng, loại căn hộ, tiến độ và công bố công khai trước khi tổ chức đăng ký; số căn hộ không có người đủ điều kiện đăng ký sau thời hạn quy định được bán, cho thuê mua cho các đối tượng khác theo quy định; không phát sinh chi ngân sách trực tiếp cho việc mua, thuê mua nhà ở của đối tượng; người mua, thuê mua tự chi trả theo giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội;

Chính sách được thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được thông qua.

Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: TTH).

Về bố trí quỹ nhà ở xã hội, quy mô tối đa 902 căn hộ nhà ở xã hội (01 hộ/01 căn), được điều chỉnh theo số lượng đăng ký mua, thuê mua thực tế. Nguồn quỹ nhà, bố trí tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố dự kiến cung ứng ra thị trường, mỗi dự án bố trí không quá 20% số căn hộ mở bán, theo thỏa thuận với chủ đầu tư; trước mắt trong năm 2026 dự kiến bố trí tại 09 dự án với 552 căn hộ.

Tiêu chí lựa chọn dự án có vị trí thuận lợi về giao thông công cộng (ưu tiên gắn với tuyến đường sắt đô thị); hạ tầng xã hội đồng bộ (trường học, y tế, chợ, thương mại); tiến độ hoàn thành phù hợp; cơ cấu căn hộ phù hợp với quy mô hộ (bình quân khoảng 4 người/hộ).

Ảnh minh hoạ:

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đều bày tỏ đồng tình với chủ trương hỗ trợ nhà ở xã hội cho các hộ khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ; góp phần từng bước giải quyết tình trạng mất an sinh xã hội, an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường và cảnh quan Thành phố. Đồng thời, khẳng định đây là một nghị quyết rất quan trọng, "mở trói" cho việc thực hiện chính sách về giãn dân trong khu vực nội đô nói chung và khu vực phố cổ nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, chính sách giãn dân đã được Thành phố triển khai qua các thời kỳ phát triển. Đối với khu vực khu phố cổ, trung tâm của nội đô lịch sử thành phố, khu vực được xác định là di tích cấp quốc gia, người dân đang ở trên diện tích chật hẹp trong các ngõ ngách, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường sống... không đáp ứng. Trong suốt thời gian dài, Hà Nội đã đặt ra cơ chế giãn dân nhưng chưa triển khai được. Do vậy, Nghị quyết này có vai trò rất quan trọng, tạo điểm tựa ban đầu và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố để giải quyết việc giãn dân phố cổ.