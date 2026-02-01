Hà Nội, Hội An tỏa sáng trên bản đồ du lịch châu Á năm 2026

Hà Nội và Hội An lọt top 10 điểm đến xuất sắc nhất châu Á năm 2026 do du khách toàn cầu bình chọn, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam.

Mới đây, nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor đã công bố bảng xếp hạng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, dựa trên khối lượng lớn đánh giá, xếp hạng và phản hồi của du khách quốc tế trong vòng 12 tháng. Đây là giải thưởng được xem như “thước đo” uy tín phản ánh mức độ yêu thích và chất lượng trải nghiệm tại các điểm đến trên toàn cầu.

Ảnh VnTrip

Theo danh sách năm 2026, Hà Nội vươn lên vị trí thứ 2 trong top 10 điểm đến xuất sắc nhất châu Á, trong khi Hội An xếp thứ 7. Hai đại diện của Việt Nam sánh vai cùng nhiều điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của du lịch Việt trong mắt du khách quốc tế.

Hà Nội – điểm đến của chiều sâu văn hóa và nhịp sống đương đại

Hà Nội được đánh giá cao nhờ khả năng dung hòa giữa di sản lâu đời và đời sống hiện đại. Những công trình lịch sử, khu phố cổ, không gian văn hóa truyền thống cùng ẩm thực đường phố đặc sắc tạo nên trải nghiệm đa tầng cho du khách.

Bên cạnh đó, sự chuyển mình của thành phố trong phát triển dịch vụ, hạ tầng du lịch và các sản phẩm trải nghiệm mới cũng góp phần đưa Thủ đô trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách khi khám phá châu Á.

Ảnh VinWonders

Hội An – nét duyên bền bỉ của đô thị cổ

Trái với nhịp sống sôi động của Hà Nội, Hội An chinh phục du khách bằng vẻ đẹp trầm lắng và giàu bản sắc. Phố cổ bên sông Hoài, những dãy nhà rêu phong, ánh đèn lồng rực rỡ cùng nền ẩm thực địa phương tinh tế đã tạo nên “thương hiệu” riêng cho Hội An.

Đặc biệt, các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch xanh và trải nghiệm văn hóa bản địa đang giúp Hội An giữ được sức hấp dẫn lâu dài, phù hợp với xu hướng du lịch bền vững của thế giới.

Ảnh iVIVU

Ngoài hai đại diện của Việt Nam, bảng xếp hạng năm nay còn ghi nhận sự góp mặt của các điểm đến quen thuộc với du khách quốc tế như Bali, Bangkok, Siem Reap, Tokyo, Kathmandu, Maldives, New Delhi và Seoul

Theo các chuyên gia du lịch, vị trí cao của Hà Nội phản ánh sức hấp dẫn của một điểm đến kết hợp hài hòa giữa di sản lịch sử, văn hóa lâu đời với nhịp sống đô thị năng động. Những không gian quen thuộc như khu phố cổ, Hồ Gươm, các di tích lịch sử cùng ẩm thực đặc trưng tiếp tục ghi điểm trong mắt du khách quốc tế.

Trong khi đó, Hội An duy trì sức hút nhờ không gian phố cổ được bảo tồn tốt, nhịp sống chậm, ẩm thực phong phú và các hoạt động du lịch cộng đồng, trải nghiệm bản địa gắn với người dân địa phương.

Việc hai điểm đến của Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín của Tripadvisor không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh du lịch quốc gia, mà còn mở ra cơ hội thu hút thêm du khách quốc tế trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt.

Kết quả này cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các địa phương tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển du lịch theo hướng bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của du khách toàn cầu.