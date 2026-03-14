Loài cây 'hóa thạch sống', không hề thay đổi kể từ thời khủng long đến nay

Kho tri thức

Tồn tại từ thời khủng long và gần như không thay đổi suốt hàng trăm triệu năm, cây bạch quả (Ginkgo biloba) là một trong những loài cây kỳ lạ nhất hành tinh.

T.B (tổng hợp)
Được xem là “hóa thạch sống” của thế giới thực vật. Cây bạch quả thường được gọi là “hóa thạch sống” vì tổ tiên của nó đã xuất hiện từ hơn 200 triệu năm trước, trong thời đại khủng long. Điều đáng kinh ngạc là hình dạng lá và cấu trúc của cây hầu như không thay đổi so với các hóa thạch cổ được tìm thấy. Ảnh: Pinterest.
Là loài duy nhất còn tồn tại của cả một ngành thực vật. Bạch quả là thành viên duy nhất còn sống của ngành thực vật cổ đại Ginkgophyta. Điều này có nghĩa là toàn bộ họ hàng gần của nó đã tuyệt chủng từ rất lâu, khiến bạch quả trở thành một nhánh tiến hóa độc đáo trong thế giới thực vật. Ảnh: Pinterest.
Lá có hình quạt rất đặc trưng. Lá bạch quả dễ nhận ra nhờ hình dạng giống chiếc quạt nhỏ, thường có màu xanh tươi vào mùa hè và chuyển sang vàng rực rỡ vào mùa thu. Những hàng cây bạch quả vào mùa lá vàng tạo nên cảnh quan nổi tiếng ở nhiều thành phố Đông Á. Ảnh: Pinterest.
Có cây đực và cây cái riêng biệt. Bạch quả là loài cây đơn tính khác gốc, nghĩa là cây đực và cây cái tồn tại riêng. Cây cái tạo ra những quả có lớp vỏ mềm, khi rụng xuống đất sẽ tỏa ra mùi khá nồng giống bơ thối, vì vậy trong nhiều đô thị người ta thường trồng cây đực nhiều hơn. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng sống rất lâu. Nhiều cây bạch quả có thể sống hơn một nghìn năm. Một số cây cổ thụ trong các ngôi chùa ở Trung Quốc và Nhật Bản được cho là đã tồn tại hơn 1.500 năm, trở thành biểu tượng của sự trường thọ và bền bỉ. Ảnh: Pinterest.
Được trồng rộng rãi trong các khu chùa cổ. Tại Đông Á, bạch quả từ lâu đã gắn liền với các ngôi chùa Phật giáo. Những cây bạch quả cổ thụ thường được trồng trong sân chùa như biểu tượng của sự tĩnh lặng, trí tuệ và dòng chảy lâu dài của thời gian. Ảnh: Pinterest.
Hạt bạch quả được dùng trong ẩm thực và y học. Hạt của cây bạch quả được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, chiết xuất từ lá bạch quả cũng được dùng trong dược liệu để nghiên cứu tác dụng hỗ trợ tuần hoàn và trí nhớ. Ảnh: Pinterest.
Có thể sống sót sau thảm họa hạt nhân. Một số cây bạch quả gần tâm nổ bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) năm 1945 vẫn sống sót và tiếp tục phát triển sau vụ nổ. Những cây này sau đó được xem như biểu tượng mạnh mẽ của sự hồi sinh và sức sống phi thường của thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
