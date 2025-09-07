Hà Nội

Hà Nội dọn sạch bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương, Ngã Tư Vọng

Xã hội

Hà Nội dọn sạch bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương, Ngã Tư Vọng

Sau vụ cháy nghiêm trọng tại bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy khiến hàng trăm phương tiện bị thiêu rụi, Hà Nội đã khẩn trương xóa sổ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương, cầu vượt Ngã Tư Vọng...

Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, ngành giao thông Hà Nội mới có động thái di dời các bãi xe dưới gầm cầu vượt, dù trước đó nhiều năm Bộ GTVT không chấp nhận thực trạng này.
Sau yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội, bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương, Ngã Tư Vọng chính thức đóng cửa. Từ ngày 6/9, hai bãi xe này đều đồng loạt thông báo ngừng hoạt động trông giữ dưới gầm cầu.
Chỉ cách đây 3 ngày, bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương luôn trông giữ hàng trăm xe máy.
Bãi xe di dời, tình trạng lộ xộn dưới chân cầu Chương Dương không còn.
Để đảm bảo trật tự đô thị, bên ngoài cầu Chương Dương, lực lượng chức năng cắm biển đề nghị người dân không gửi xe cho các đối tượng trông giữ trái phép.
Sau yêu cầu của Sở GTVT, hàng trăm xe máy, ô tô dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng cũng đã được di dời.
Các biển báo bãi xe dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng nhanh chóng được dỡ bỏ.
Bãi xe dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng đã được di dời, không gian trở nên thông thoáng, các phương tiện dưới lòng đường lưu thông bình thường.
Trong khi bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương, Ngã Tư Vọng nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu của Sở GTVT, thì bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn "án bịnh bất động".
Hàng trăm ô tô, xe máy vẫn được trông giữ như ngày thường dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
Sau vụ cháy 500 xe máy làm bong tróc, trơ lõi thép gầm cầu Vĩnh Tuy, người dân Thủ đô không khỏi lo lắng nếu các bãi xe khác tiếp tục tồn tại dưới gầm cầu vượt này.
#bãi trông giữ xe dưới gầm cầu #gầm cầu Chương Dương #gầm cầu Vĩnh Tuy

