Hà Nội cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện các TTHC tại bất kỳ chi nhánh nào của Trung tâm Phục vụ hành chính công mà không bị giới hạn bởi nơi cư trú.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 2.075 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại bất kỳ chi nhánh nào của Trung tâm mà không bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn quản lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện trong giải quyết hồ sơ.

Quyết định giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC trong danh mục; đồng thời xây dựng quy trình, hướng dẫn cụ thể để các đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; rà soát, cập nhật và hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử phù hợp với mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội.

Việc thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính tạo sự thuận lợi cho người dân khi có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ xã, phường nào trên địa bàn thành phố.

Tại cấp cơ sở, cải cách hành chính gắn chặt với phân cấp, phân quyền cũng đang phát huy hiệu quả. Khi được trao quyền rõ hơn, cơ sở đã chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, rút ngắn các công đoạn, đẩy nhanh tiến độ công việc.

Lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ lấy ví dụ, như đường 70, phường Tây Mỗ được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư và khi nhận dự án này, phường đã tích cực triển khai, rút ngắn các công đoạn.

Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính ở Hà Nội được thể hiện rất rõ qua các con số. Dẫn kết quả Bộ Chỉ số 766 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Phan Văn Phúc cho biết, đến ngày 15/4, Hà Nội đạt 96,68 điểm, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố (năm 2024 xếp 60/63; năm 2025 xếp 24/34). Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình hành chính công một cấp với toàn bộ các điểm hỗ trợ dịch vụ công số trực thuộc trung tâm, kết quả cho thấy sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt trong số hóa thủ tục hành chính.

Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 97,8%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả đạt 97,75%, phản ánh việc triển khai đã đi vào thực chất, vận hành ổn định trên diện rộng. Việc vươn lên đứng đầu toàn quốc về nhóm chỉ số số hóa hồ sơ, đồng thời cải thiện thứ hạng mạnh mẽ từ 60/63 lên 3/34, là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hành chính công một cấp.

Về phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính, toàn thành phố đã thực hiện ủy quyền 668 thủ tục theo 11 hình thức khác nhau; đồng thời có 140 thủ tục được đề xuất mở rộng phân cấp, ủy quyền. Từ đầu năm đến nay, các thủ tục được ủy quyền từ cấp thành phố xuống các sở, ngành đã xử lý 9.948 hồ sơ, tiết kiệm hơn 2,32 tỷ đồng chi phí xã hội. Đối với cấp xã, đã xử lý 121.688 hồ sơ, tiết kiệm khoảng 30,18 tỷ đồng. Tổng cộng, việc phân cấp, ủy quyền giúp tiết kiệm khoảng 32,5 tỷ đồng trong hơn 3,5 tháng.

Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn từ 3-5 ngày; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, trước hạn đạt 95,77%, tăng 1,52% so với trước khi phân cấp. Một số lĩnh vực có cải thiện rõ rệt như: Thủ tục đất đai rút ngắn 15-30% thời gian; đăng ký kinh doanh hộ cá thể giảm 1-2 ngày; cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ giảm 3-5 ngày.

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức lại hệ thống điểm phục vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu đạt 80% vào giữa năm và 95% vào cuối năm 2026; triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới; tăng cường số hóa và tái sử dụng dữ liệu theo nguyên tắc “một lần cung cấp, nhiều lần sử dụng”.

