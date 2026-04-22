Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Hùng

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao khai cơ trị quốc của Đức Quốc Tổ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

Trong không khí thành kính, các đại biểu cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn. Trước anh linh Tổ tiên, con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển bền vững.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, giữ gìn và tôn tạo các công trình thờ tự để muôn đời con cháu tri ân, tưởng nhớ.

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân là hoạt động mở đầu quan trọng trong chuỗi các hoạt động phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Cũng trong sáng 22/4, tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ huyền thoại đã sinh ra nguồn gốc của cộng đồng người Việt.

Kết thúc chương trình lễ dâng hương, các đại biểu tham quan hội trại văn hóa và trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng.

Nghi lễ Tế Đức Quốc Tổ do Đội Tế xã Hy Cương thực hiện.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng lễ vật tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

