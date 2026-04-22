Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Hùng

Sáng 22/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ - hai hoạt động quan trọng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Nguyễn Hinh

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao khai cơ trị quốc của Đức Quốc Tổ.

2559513702167161549.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

Trong không khí thành kính, các đại biểu cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn. Trước anh linh Tổ tiên, con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển bền vững.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, giữ gìn và tôn tạo các công trình thờ tự để muôn đời con cháu tri ân, tưởng nhớ.

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân là hoạt động mở đầu quan trọng trong chuỗi các hoạt động phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Cũng trong sáng 22/4, tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3208256247983846347.jpg
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ huyền thoại đã sinh ra nguồn gốc của cộng đồng người Việt.

Kết thúc chương trình lễ dâng hương, các đại biểu tham quan hội trại văn hóa và trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng.

Một số hình ảnh:

360097192154652565.jpg
Nghi lễ Tế Đức Quốc Tổ do Đội Tế xã Hy Cương thực hiện.
3211336446873597833.jpg
2851009789550215659.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.
2399779453537229949-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng lễ vật tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.
2399779453537229949.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

#giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân #Tổ Mẫu Âu Cơ #Đền Hùng 2026 #lễ hội Đền Hùng #dâng hương Đền Hùng

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Mọi công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón những bước chân hướng về nguồn cội.

Chiều 21/4/2026 (tức mùng 5/3 Âm lịch), ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

a1.jpg
Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ bố trí, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Xem chi tiết

Xã hội

Lễ hội Đền Hùng 2026 lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng

Hàng loạt nội dung về Lễ hội Đền Hùng 2026 đạt hàng trăm nghìn lượt xem, cho thấy hiệu quả từ việc Công an Phú Thọ chủ động kết nối KOL lan tỏa hình ảnh Đất Tổ.

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 đã chính thức bước vào những ngày hội đầu tiên, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hành hương về tham dự.

Không khí lễ hội không chỉ sôi động với các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với hàng loạt video, hình ảnh, bài viết được chia sẻ rộng rãi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.