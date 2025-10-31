Hà Nội

Google ra mắt công cụ tạo slide tự động trong Gemini

Số hóa

Google ra mắt công cụ tạo slide tự động trong Gemini

Google vừa bổ sung tính năng mới cho Gemini, cho phép người dùng tạo slide thuyết trình chỉ bằng cách tải lên tài liệu có sẵn.

Thiên Trang (TH)
Google đang khiến cộng đồng công nghệ chú ý với tính năng tạo slide tự động tích hợp trong Gemini.
Người dùng chỉ cần tải lên tài liệu như bài nghiên cứu, báo cáo hoặc đoạn văn bản, hệ thống sẽ tự động biến chúng thành bản trình chiếu hoàn chỉnh.
Gemini sẽ phân tích nội dung, xác định bố cục, chủ đề và thêm hình ảnh minh họa phù hợp để tạo ra một bộ slide chuyên nghiệp.
Sau khi hoàn tất, người dùng có thể xuất trực tiếp sang Google Slides để chỉnh sửa và cá nhân hóa nội dung.
Tính năng này được xem là cứu cánh cho sinh viên, giáo viên và nhân viên văn phòng khi phải làm bài thuyết trình gấp.
Nó giúp tiết kiệm hàng giờ thiết kế, cho phép người dùng tập trung hơn vào việc phát triển ý tưởng và nội dung.
Đây cũng là bước tiến lớn của Canvas, không gian làm việc mới mà Google giới thiệu đầu năm nay để tăng năng suất sáng tạo.
Hiện tính năng đang được thử nghiệm trên tài khoản Gemini Pro và sẽ sớm mở rộng cho toàn bộ người dùng toàn cầu.
Thiên Trang (TH)
