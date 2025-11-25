Google nâng cấp “Quả Chuối” thành Nano Banana Pro

Hà Nội

Số hóa

Google ra mắt Nano Banana Pro, phiên bản Gemini 3 Pro Image, tạo ảnh chính xác và giàu ngữ cảnh.

Thiên Trang (TH)
Google vừa giới thiệu Nano Banana Pro, model tạo ảnh hiện đại nhất dựa trên Gemini 3 Pro.
Công cụ này có khả năng tạo hình ảnh chính xác, giàu ngữ cảnh nhờ suy luận nâng cao.
Người dùng có thể tạo infographic, sơ đồ, minh họa công thức nấu ăn hay thông tin thời gian thực.
Nano Banana Pro nổi bật với khả năng render văn bản trong ảnh rõ ràng và dễ đọc hơn bao giờ hết.
Model hỗ trợ đa ngôn ngữ, giúp tạo poster, mockup và bản địa hóa nội dung cho nhiều thị trường.
Người dùng chuyên nghiệp có thể kết hợp tới 14 hình ảnh, duy trì sự nhất quán của nhiều nhân vật.
Google tích hợp Nano Banana Pro vào Gemini, Google Ads, Workspace và cả công cụ làm phim Flow.
Tất cả hình ảnh tạo ra đều được gắn watermark SynthID, đảm bảo minh bạch và xác thực nguồn gốc.
