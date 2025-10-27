Hà Nội

Gói thầu 7,5 tỷ tại P. Tân Đông Hiệp, TP HCM: Vì sao chỉ một nhà thầu tham dự?

Gói thầu xây lắp tại P. Tân Đông Hiệp, TP HCM chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Gói thầu Xây dựng (Đã bao gồm chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật), mã thông báo mời thầu IB2500431439-00, thuộc Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Trương Quyền và đường Trần Quang Diệu/14), đang trong giai đoạn xét thầu. Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND phường Tân Đông Hiệp về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), gói thầu xây lắp nêu trên có giá trị là 7.499.372.792 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Một nhà thầu, tỷ lệ tiết kiệm 1,07%

Biên bản mở thầu được công bố lúc 08 giờ 28 phút ngày 20/10/2025 cho thấy, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đúng hạn. Nhà thầu này là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường (MST: 0304434182).

bbmt-742.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Giá dự thầu của Công ty Phú Cường là 7.419.312.025 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 80 triệu đồng. Tỷ lệ giảm giá chào thầu là 0%. Nếu tính toán dựa trên giá gói thầu và giá dự thầu này, tỷ lệ tiết kiệm đạt được là khoảng 1,07%. Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 200 ngày, ngắn hơn 10 ngày so với yêu cầu 210 ngày trong hồ sơ mời thầu. Hiệu lực E-HSDT là 150 ngày, bảo đảm dự thầu 110.000.000 đồng với hiệu lực 180 ngày.

Việc một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia, cùng với tỷ lệ tiết kiệm đạt được rất thấp (chỉ hơn 1%), đang đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế của công tác lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này.

Năng lực đáng nể của nhà thầu duy nhất

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường, có địa chỉ tại số 37 Đường Số 3, Khu Phố 8, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Thanh Phương làm Giám đốc. Dữ liệu đấu thầu cho thấy đây là một nhà thầu có lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dặn.

Tính đến ngày 23/10/2025, Công ty Phú Cường đã tham gia tổng cộng 83 gói thầu, trong đó trúng 74 gói, trượt 3 gói và 6 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích). Tỷ lệ trúng thầu tổng thể đạt gần 89%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến hơn 307,6 tỷ đồng. Riêng với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là gần 202 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2025 (tính đến 23/10/2025), năng lực trúng thầu của Công ty Phú Cường thể hiện rất rõ rệt. Công ty đã tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói, chỉ còn 1 gói đang chờ kết quả chính là gói thầu IB2500431439-00.

Mặc dù có tỷ lệ thắng thầu cao, nhưng dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Phú Cường là 87,54%, tương đương mức tiết kiệm trung bình khoảng 12,46%. Con số này khác biệt đáng kể so với tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1% tại gói thầu đang xét.

Mối quan hệ với các bên mời thầu

Dữ liệu cũng ghi nhận Công ty Phú Cường có "quan hệ" (đã từng tham gia các gói thầu) với 28 bên mời thầu. Trong số đó, có những bên mời thầu mà Công ty Phú Cường tham gia với tần suất cao và tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối.

Ví dụ, với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành, Phú Cường đã tham gia 24 gói thầu do đơn vị này mời, trúng 19 gói, 5 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói này lên tới 99,43%.

Tương tự, với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Gia Hưng, Phú Cường tham gia 9 gói, trúng 8 và trượt 1 gói , tỷ lệ giá trúng/dự toán là 98,56%.

Với UBND phường Dĩ An (nay thuộc TP.HCM), Phú Cường tham gia 2 gói và trúng cả 2, tỷ lệ giá trúng/dự toán là 98,6%.

Gói thầu IB2500431439-00 do UBND phường Tân Đông Hiệp mời thầu. Đây là đơn vị hành chính mới được hình thành sau khi sáp nhập phường Tân Bình và phường Tân Đông Hiệp (thuộc thành phố Dĩ An cũ) từ ngày 01/7/2025 theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15. Dự án này ban đầu được UBND thành phố Dĩ An phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định 2977/QĐ-UBND ngày 26/6/2025, trước thời điểm sáp nhập. Mặc dù UBND phường Tân Đông Hiệp là bên mời thầu mới, nhưng dự án có nguồn gốc từ địa bàn mà Công ty Phú Cường đã có lịch sử trúng thầu đáng kể.

Góc nhìn từ chuyên gia và quy định pháp luật

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia, đặc biệt với tỷ lệ tiết kiệm thấp, luôn cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả, nhằm đảm bảo các nguyên tắc này được thực thi nghiêm túc, tránh thất thoát ngân sách nhà nước".

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM cũng bổ sung: "Luật Đấu thầu 2023 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024 và Luật 90/2025) đã có những quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường tính cạnh tranh. Ví dụ, khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 nêu rõ hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Đồng thời, Điều 16 cũng liệt kê các hành vi bị cấm như thông thầu, gian lận, cản trở, không đảm bảo công bằng, minh bạch. Việc đánh giá E-HSDT cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này".

Quá trình xét thầu gói thầu IB2500431439-00 vẫn đang diễn ra. Việc lựa chọn nhà thầu có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tuân thủ các quy định pháp luật hay không sẽ do chủ đầu tư (UBND phường Tân Đông Hiệp) quyết định dựa trên báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia và báo cáo thẩm định (nếu có). Dư luận mong đợi một kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của Luật Đấu thầu, mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án và nguồn vốn ngân sách nhà nước.

