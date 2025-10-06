Hà Nội

Người xưa mách, trồng 4 cây cảnh phong thủy này, cả nhà gặp đại phúc

Kho tri thức

Người xưa mách, trồng 4 cây cảnh phong thủy này, cả nhà gặp đại phúc

4 loại cây cảnh được coi là “báu vật sống” trong sân nhà xưa, không chỉ mang tài lộc mà còn bảo hộ gia đạo, giúp con cháu thịnh vượng, bình an nhiều đời.

1. Bạch quả – Biểu tượng trường thọ và bảo vệ gia đình: Người xưa gọi bạch quả là “ngôi sao già nhất” của thế giới thực vật. Cây có thể sống ngàn năm, càng già càng đẹp, thân vững như trụ đá, tán xòe như chiếc ô lớn che chở cho cả ngôi nhà.
Mỗi mùa thu, lá bạch quả vàng rực rỡ, trở thành khung cảnh tuyệt đẹp khiến ai đi qua cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng. Ở Trung Quốc hay Nhật Bản, những cây bạch quả cổ thụ đã trở thành biểu tượng văn hóa và du lịch.
Theo phong thủy, trồng bạch quả trong sân tượng trưng cho sự trường tồn và phúc lộc bền lâu. Cây không cần chăm sóc cầu kỳ, vẫn sinh trưởng khỏe mạnh, chống chịu mưa gió, bảo vệ gia đạo bình an.
Ngày nay, một cây bạch quả cổ thụ có giá trị hàng trăm triệu đồng. Nhưng điều quý nhất không phải là tiền bạc, mà là cảm giác an yên và dòng ký ức được cây gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2. Hoa trà – Biểu tượng của thịnh vượng và sum vầy: Hoa trà được mệnh danh là “vua của sự bền bỉ”, nở rực rỡ ngay giữa mùa đông lạnh giá, khi mọi loài hoa khác đã tàn. Màu đỏ thắm tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng, là biểu tượng của niềm vui đoàn viên.
Những gốc hoa trà cổ thụ có thể sống hàng trăm năm, gắn bó với nhiều thế hệ trong gia đình. Cây càng già, hoa càng sai, cành lá càng sum suê, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ khiến ai nhìn cũng say mê.
Người xưa tin rằng trồng hoa trà trong sân giúp “giữ lửa tổ ấm”, mang đến phúc khí và sự hòa thuận. Mỗi mùa hoa nở là một lời chúc cho cuộc sống an lành, hạnh phúc.
Ngày nay, những cây hoa trà cổ thụ được định giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Không chỉ là cây cảnh, đó còn là “gia bảo sống” – biểu tượng của tình thân và phú quý lâu bền.
3. Mộc hương – Loài cây mang hương phú quý và năng lượng tốt lành: Mộc hương nổi tiếng với hương thơm “lan xa mười dặm”, ngọt ngào và thanh khiết. Dù lặng lẽ, cây lại có sức sống mãnh liệt, nhiều cây cổ thụ sống hàng trăm năm, nở hoa rực rỡ mỗi độ thu về.
Người xưa tin rằng hương mộc hương có thể thu hút năng lượng tích cực, giúp gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc và quý nhân phù trợ. Chính vì vậy, đây được xem là “cây chiêu tài tiến lộc” trong phong thủy.
Cây càng lớn tuổi càng tỏa hương đậm, tán lá xòe rộng, mang lại bóng mát và không gian thanh khiết. Hái hoa làm trà hay rượu mộc hương còn là nét đẹp văn hóa của nhiều vùng quê xưa.
Trồng một cây mộc hương trong sân không chỉ để ngắm mà còn để cảm nhận. Mỗi làn gió thoảng hương là một lời nhắn gửi từ quá khứ – nơi ông bà từng gieo mầm hạnh phúc cho con cháu hôm nay.
4. Mơ – Mận (Mai cổ) – Biểu tượng kiên cường và bảo vệ tổ ấm: Mơ mận, hay mai cổ, là loài cây được người xưa vô cùng trân quý. Cây sống hàng thế kỷ, nở hoa giữa mùa đông lạnh giá, thể hiện ý chí mạnh mẽ và lòng kiên cường vượt qua thử thách.
Vẻ đẹp của mơ mận không nằm ở sự rực rỡ mà ở tinh thần bền bỉ. Những cành già uốn lượn, lác đác vài bông hoa trắng hồng tinh khôi, tạo nên khung cảnh vừa giản dị vừa thanh tao.
Người xưa tin rằng trồng cây mơ trong sân là trồng “báu vật giữ nhà”. Cây giúp xua đuổi khí xấu, mang đến bình an, đồng thời nhắc nhở con cháu luôn sống kiên định và bền lòng như chính nó.
Qua thời gian, cây mơ mận trở thành chứng nhân lịch sử của gia đình, truyền lại tinh thần mạnh mẽ và hy vọng cho thế hệ sau — như một biểu tượng sống của niềm tin và hạnh phúc bền lâu.
