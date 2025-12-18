Hà Nội

Giáp Tết Dương, 3 con giáp được lộc Thần Tài, tiền về nườm nượp

Giáp Tết Dương, 3 con giáp được lộc Thần Tài, tiền về nườm nượp

Theo tử vi, trước Tết Dương lịch 2026, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, kiếm bộn tiền, đón năm mới 2026 đầy dư dả và cơ hội thăng tiến bất ngờ.

Theo Quỳnh Trang/ Dân Việt
Tuổi Mão: Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mão nổi bật với sự dịu dàng, thấu hiểu và tỉ mỉ, luôn biết cách lắng nghe và quan sát mọi thứ xung quanh. Khả năng giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng hay quan trọng giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt, tránh những sai lầm đáng tiếc và duy trì sự ổn định trong công việc cũng như đời sống cá nhân.
Sự khéo léo trong cách xử lý mối quan hệ và tinh thần trách nhiệm cao còn khiến con giáp tuổi Mão trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Trước Tết Dương lịch 2026, những nỗ lực âm thầm, bền bỉ của tuổi Mão sẽ dần được ghi nhận.
Công việc từng khiến họ cảm thấy áp lực hoặc phiền lòng bất ngờ trở nên suôn sẻ nhờ sự hỗ trợ tận tình từ đồng nghiệp, sự đánh giá tích cực từ cấp trên hoặc nhờ chính sự kiên trì và nhạy bén của bản thân.
Tài lộc cũng đến lặng lẽ nhưng chắc chắn, từ khoản thưởng bất ngờ, thu nhập thêm cho đến những lợi nhuận nhỏ từ các khoản đầu tư. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù và tinh thần trách nhiệm mà con giáp tuổi Mão đã duy trì trong suốt thời gian qua.
Về đời sống tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ nửa kia lý tưởng thông qua các mối quan hệ xã giao hoặc sự mai mối từ bạn bè. Những ai đang trong một mối quan hệ sẽ thấy tình cảm thăng hoa nhờ sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Đây là thời điểm để con giáp tuổi Mão tận hưởng thành quả lao động của mình, vừa được công nhận, vừa được đền đáp xứng đáng, đồng thời tạo bước đệm thuận lợi để chào đón một năm mới 2026 đầy triển vọng và thịnh vượng.
Tuổi Ngọ: Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Ngọ vốn nổi tiếng với tính cách năng động, tự do và yêu thích sự phiêu lưu, họ luôn tràn đầy năng lượng và dễ tạo ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh.
Trước Tết Dương lịch 2026, con giáp tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc và tài vận. Những dự án hoặc kế hoạch mà bạn theo đuổi từ trước sẽ bắt đầu thu được kết quả tích cực, nhờ sự quyết đoán và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy.
Tài lộc của tuổi Ngọ cũng khá vượng: có thể nhận được khoản thưởng, thu nhập phụ hoặc những cơ hội đầu tư sinh lời nhỏ nhưng ổn định. Về mặt tình cảm, người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ những mối quan hệ mới đầy hứa hẹn, trong khi những người đã có đôi sẽ trải qua khoảng thời gian gắn kết, lãng mạn nhờ sự chia sẻ và thấu hiểu.
Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Ngọ tận hưởng thành quả lao động, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm mới 2026, vừa củng cố các mối quan hệ cá nhân quan trọng.
Tuổi Dậu: Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Dậu nổi bật với tính cách thực tế, thận trọng và có trách nhiệm, luôn biết cách lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc. Trước Tết Dương lịch 2026, những nỗ lực âm thầm và sự quản lý tài chính khéo léo của tuổi Dậu sẽ bắt đầu được đền đáp.
Nguồn tài lộc không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ những khoản nhỏ tưởng chừng không đáng kể: biến đồ cũ thành tiền mặt, hoàn thuế bất ngờ, hay cơ hội đầu tư ngách do bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu.
Nhờ sự tỉ mỉ và cẩn trọng, con giáp tuổi Dậu sẽ biết tận dụng mọi cơ hội, giúp dòng tiền dồi dào hơn và giảm bớt những lo lắng về tài chính kéo dài từ trước. Trong sự nghiệp, kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước sẽ phát huy hiệu quả, giúp tăng uy tín với khách hàng, cải thiện hiệu suất làm việc nhóm, đồng thời mang lại các khoản thưởng cuối năm xứng đáng.
Các dự án mà trước đây con giáp tuổi Dậu cảm thấy căng thẳng hay khó khăn sẽ bất ngờ thuận lợi, tạo động lực và niềm vui tinh thần lớn. Về mặt tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ nửa kia lý tưởng tại các sự kiện, bữa tiệc hoặc những dịp giao lưu bạn bè, nhờ sự chân thành và thái độ có trách nhiệm của bản thân.
Những ai đang trong mối quan hệ sẽ thấy tình cảm thăng hoa, nhờ khả năng thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau lên kế hoạch cho những dự định quan trọng như mua nhà, du lịch hoặc các mục tiêu chung khác.*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo (Theo Sohu).
danviet.vn
