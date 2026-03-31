Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gian lận ở 'Đấu trường VioEdu', Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - Trần Lưu Hoa yêu cầu rà soát, xử lý các hành vi gian lận trong cuộc thi Đấu trường VioEdu sau phản ánh tiêu cực.

Theo Hà Linh/ Tiền Phong

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, qua báo chí, đơn vị tiếp nhận thông tin phản ánh, trong quá trình giám sát trực tuyến cuộc thi Đấu trường Vioedu, vòng thi cấp khu vực (ngày 18/3), ban tổ chức phát hiện một số phòng thi có dấu hiệu tiêu cực, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Ban tổ chức cuộc thi cung cấp hình ảnh giám thị vào phòng thi chỉ bài cho thí sinh
Ban tổ chức cuộc thi cung cấp hình ảnh giám thị vào phòng thi chỉ bài cho thí sinh

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu các nhà trường, không sử dụng kết quả Cuộc thi “Đấu trường VioEdu” để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Trước đó, Ban Tổ chức cuộc thi VioEdu cho biết, đã hủy toàn bộ kết quả thi đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi gian lận tại các vòng thi cấp khu vực cấp xã, phường ở Hà Nội.

Ở một số phòng thi, giám thị bị phát hiện cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

VioEdu là nền tảng giáo dục trực tuyến ra đời năm 2020. Ban đầu, đây là sân chơi Toán học cho học sinh, sau đó mở rộng nhiều môn như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Nền tảng hướng tới học sinh tiểu học và THCS, giúp củng cố kiến thức, phát triển tư duy qua hình thức thi trực tuyến kết hợp công nghệ. Hệ thống cung cấp kho học liệu lớn với hơn 1 triệu nội dung, hàng nghìn video và thu hút hàng triệu người dùng mỗi năm.

Mỗi mùa thi gồm nhiều vòng từ trực tuyến đến cấp trường, quận, tỉnh, chấm điểm tự động. Mỗi năm, VioEdu thu hút hàng triệu lượt học sinh tham gia và một số trường học lấy kết quả để tuyên dương, khen thưởng học sinh.

Bài liên quan

Xã hội

Vụ hủy kết quả thi VioEdu: Áp lực và gian lận trong sân chơi của trẻ nhỏ

Cuộc thi VioEdu bị hủy kết quả do gian lận, phản ánh áp lực thi đua và ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách trẻ trong môi trường giáo dục.

Khi “sân chơi” trở thành một hệ thống thi cử đầy áp lực thành tích

Cuộc thi Đấu trường VioEdu đang bước vào giai đoạn cao điểm với vòng thi cấp khu vực. Nhưng ngay trong ngày thi đầu tiên tại Hà Nội, Ban tổ chức đã phải phát đi thông báo khẩn liên quan đến tình trạng gian lận, đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ cương, đảm bảo công bằng cho sân chơi học thuật này.

Xem chi tiết

Xã hội

Kỳ thi toán học VioEdu tại Hà Nội: Phát hiện nhiều gian lận

Nhiều hành vi gian lận trong Kỳ thi toán học VioEdu tại Hà Nội bị phát hiện như can thiệp từ giám thị; chụp sao chép, phát tán trái phép đề thi...


Thí sinh sẽ bị hủy kết quả do gian lận

Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 9.000 VĐV tham gia Đại hội TDTT ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần I, 2026

Đại hội TDTT ngành Giáo dục Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm duy trì, phát triển sâu rộng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Ngày 21/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Giáo dục lần thứ I năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026).

ld-lam-dong.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, hứa hẹn một mùa giải thành công và nhiều dấu ấn tốt đẹp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới