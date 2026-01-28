Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao điện thoại HONOR bỗng “lên ngôi” tại Việt Nam?

Số hóa

Vì sao điện thoại HONOR bỗng “lên ngôi” tại Việt Nam?

Pin trâu 6500mAh, thiết kế gập mỏng 8.8mm, AI Google Gemini và độ bền 5 sao SGS đang giúp điện thoại HONOR chinh phục người dùng Việt.

Thiên Trang (TH)
Điện thoại HONOR đang nổi lên mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ chiến lược tập trung vào pin dung lượng lớn và trải nghiệm bền bỉ trong tầm giá.
Điện thoại HONOR đang nổi lên mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ chiến lược tập trung vào pin dung lượng lớn và trải nghiệm bền bỉ trong tầm giá.
Dòng X7d 5G gây chú ý với viên pin 6500mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài ngày của người dùng phổ thông.
Dòng X7d 5G gây chú ý với viên pin 6500mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài ngày của người dùng phổ thông.
Ở phân khúc giải trí, mẫu Play10 với chip Helio G81 và màn hình 6.74 inch mang lại hiệu năng ổn định cho xem phim và chơi game nhẹ.
Ở phân khúc giải trí, mẫu Play10 với chip Helio G81 và màn hình 6.74 inch mang lại hiệu năng ổn định cho xem phim và chơi game nhẹ.
Đáng chú ý nhất là HONOR Magic V5 với thiết kế gập mỏng 8.8mm, bản lề thép cao cấp và độ bền được kiểm nghiệm tới 500.000 lần gập mở.
Đáng chú ý nhất là HONOR Magic V5 với thiết kế gập mỏng 8.8mm, bản lề thép cao cấp và độ bền được kiểm nghiệm tới 500.000 lần gập mở.
Các smartphone HONOR vận hành trên MagicOS 9.0, tối ưu đa nhiệm và thao tác cử chỉ, giúp trải nghiệm mượt mà và thân thiện hơn.
Các smartphone HONOR vận hành trên MagicOS 9.0, tối ưu đa nhiệm và thao tác cử chỉ, giúp trải nghiệm mượt mà và thân thiện hơn.
Thương hiệu này còn ghi điểm với chứng nhận độ bền rơi vỡ 5 sao SGS, kháng bụi nước IP65 và kính NanoCrystal Shield trên các dòng cao cấp.
Thương hiệu này còn ghi điểm với chứng nhận độ bền rơi vỡ 5 sao SGS, kháng bụi nước IP65 và kính NanoCrystal Shield trên các dòng cao cấp.
Công nghệ pin Silicon-Carbon kết hợp sạc nhanh 35W-66W và quản lý năng lượng AI giúp tăng tuổi thọ pin lên tới 5 năm.
Công nghệ pin Silicon-Carbon kết hợp sạc nhanh 35W-66W và quản lý năng lượng AI giúp tăng tuổi thọ pin lên tới 5 năm.
Việc tích hợp sâu Google Gemini, camera AI Falcon và màn hình sáng tới 5000 nits đang biến điện thoại HONOR thành lựa chọn ngày càng đáng cân nhắc tại Việt Nam.
Việc tích hợp sâu Google Gemini, camera AI Falcon và màn hình sáng tới 5000 nits đang biến điện thoại HONOR thành lựa chọn ngày càng đáng cân nhắc tại Việt Nam.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#HONOR #điện thoại #Việt Nam #pin lớn #gập mỏng #bền bỉ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT