Giám đốc công ty Hoàng Dân đưa hối lộ hơn 40 tỷ cho những ai?

Nguyễn Văn Dân, Giám đốc công ty Hoàng Dân đưa hối lộ 40,2 tỷ cho nhiều lãnh đạo để công ty này được trúng 5 gói thầu, gây thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử; Phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Một số bị can trong vụ án

5 bị can bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm: cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng; Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 - Ban 4; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị truy tố về 3 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ; Đưa hối lộ”.

Trong vụ án này còn có 14 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư gồm: Gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là Lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT, trong đó có Hoàng Văn Thắng (nguyên Thứ trưởng); Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT thuộc Bộ NN&PTNT) để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư, thỏa thuận chi tiền % cho các cá nhân là lãnh đạo.

Việc chi tiền để các cá nhân này chỉ đạo nhân viên cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh với Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 251,7 tỷ đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ để được trúng thầu là 40,215 tỷ đồng. Cơ quan truy tố xác định, Nguyễn Văn Dân đưa cho Hoàng Văn Thắng 4,54 tỷ đồng; Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ đồng; Trần Văn Lăng 13,425 tỷ đồng và Lê Văn Hiến 3 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Dân chỉ đạo Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân đưa hợp đồng khống để kê khai năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu; liên hệ với các cá nhân có trách nhiệm thuộc các Ban để được cung cấp thông tin, file dự toán đã được duyệt để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính đảm bảo trúng thầu trái quy định của pháp luật.

Hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng thầu trái quy định pháp luật với 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 251 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên, phụ trách tài chính và Vũ Thị Kim Liên, kế toán trưởng thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán (một hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống sổ ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế), vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 10 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 99,2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT được xác định với vai trò là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Hoàng Văn Thắng đã có hành vi nhận của Nguyễn Văn Dân số tiền 4,54 tỷ đồng để chỉ đạo Trần Tố Nghị, nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT) tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 51,4 tỷ đồng.