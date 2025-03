Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 gây sốt với ảnh thời trẻ

Doãn Hải My, sinh năm 2001, được biết đến là một trong những người đẹp nổi bật của showbiz Việt. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng và học vấn tốt. Ảnh: FB Doan Hai My Xinh đẹp ở hiện tại, nhan sắc người đẹp Doãn Hải My thời quá khứ khiến nhiều người tò mò. Ảnh: FB Doan Hai My Trong một lần ông xã Đoàn Văn Hậu khoe nhan sắc Doãn Hải My trên MXH, có một điều không thể phủ nhận là cô nàng xinh từ bé. Ảnh chụp màn hình Doãn Hải My từ nhỏ đã dễ thương. Đến khi lớn lên, mái tóc dài mượt mà, đôi lông mày thanh tú cùng đôi môi cong ngày càng xinh đẹp hơn. Ảnh: Dân Việt Bà xã Đoàn Văn Hậu cũng từng khẳng định nét đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên, thừa hưởng từ bố mẹ. Ảnh: Dân Việt Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa cho vẻ đẹp tự nhiên, thanh thuần của Doãn Hải My khi còn nhỏ, khẳng định cô nàng xinh từ bé, lại có nét giống nữ thần Yoona (SNSD). Ảnh: Dân Việt Nhiều người nhận xét rằng, nhan sắc của Doãn Hải My ở thời điểm đó không khác biệt nhiều so với hiện tại, chỉ có điều ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ hơn. Ảnh: FB Doan Hai My Hiện tại, cô nàng đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh ông xã là cầu thủ Đoàn Văn Hậu và con trai đầu lòng. Ảnh: FB Doan Hai My Nhan sắc của Doãn Hải My luôn là đề tài nhận được sự quan tâm của công chúng. Ảnh: FB Doan Hai My Với vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào, cô nàng ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Ảnh: FB Doan Hai My

