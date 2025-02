Thu Quỳnh “Cha tôi, người ở lại” đẹp cuốn hút, có hình xăm “khủng”

Thu Quỳnh sở hữu hình xăm cá heo xanh và em bé ở chân ngực vào năm 2021. Diễn viên phim Cha tôi, người ở lại giải thích về hình xăm ở chân ngực: “Dưới hình con cá voi là chữ "Believe" với chữ "Be" màu đỏ, tên con tôi, "Be" trong "Believe"- niềm tin, sự tin tưởng và "be" trong "to be" - tồn tại. Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết! Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi... bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình”. Thu Quỳnh để lộ hình xăm em bé và cá voi khi diện bikini hoặc trang phục xuyên thấu. Thu Quỳnh còn xăm hình bông hoa hồng nghệ thuật ở bả vai. Thu Quỳnh còn có hình xăm trên ngón tay. Nữ diễn viên phim Cha tôi, người ở lại khoe hình xăm này vào cuối tháng 12/2015. Vào thời điểm đó, Thu Quỳnh gặp biến cố hôn nhân. Trước khi lập gia đình, Thu Quỳnh xăm chữ “home” trên bàn chân như là lời nhắc nhở cô mỗi khi “quá chân” hãy nhìn xuống và nhắc nhở bản thân sẽ quay về nhà. Thu Quỳnh từng vào top 30 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau 2 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Thu Quỳnh tự tin diện đồ bó sát sau ít tháng sinh lần 2.Thu Quỳnh khéo khoe đường cong gợi cảm với trang phục cắt xẻ. Nữ diễn viên nổi bật trong chiếc váy hở lưng trần táo bạo. Thu Quỳnh khoe nét đẹp lạnh lùng, sắc sảo với phong cách trang điểm đậm. Xem giới thiệu phim Cha tôi, người ở lại. Nguồn VTV

