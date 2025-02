Diễm My 9x khoe con đầu lòng, Mai Phương Thuý khoe đường cong

Tin tức sao Việt 11/2: Diễm My 9x khoe hình ảnh mới bên con đầu lòng. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Hoa hậu Mai Phương Thuý khoe đường cong nóng bỏng với đầm ôm sát, lộ rãnh lưng cuốn hút. Ảnh: FB Mai Phuong ThuyDiễn viên Kim Oanh check in vườn hoa mận ngày đầu năm. Ảnh: FB Nguyễn Kim Oanh Diễn viên Yên Đan khoe vẻ trẻ trung, xinh đẹp khi diện quần yếm liền thân. Ảnh: FB Yên Đan Đỗ Ca sĩ Thiều Bảo Trâm diện váy xinh đẹp như công chúa. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Lê Âu Ngân Anh cùng ông xã đi du lịch đón lễ tình nhân sớm. Ảnh: FB Lê Âu Ngân Anh Diễn viên Huyền Lizzie mặc áo dài đi lễ đầu năm. Ảnh: FB Phan Minh Huyền "Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà. Rồi có rất nhiều hành trình qua trong đời. Yên tâm sẽ có mẹ đằng sau các bạn nhé", Hải Băng nhắn nhủ đến con. Ảnh: FB Hải Băng Nhật Tinh Anh đón sinh nhật nguyên tháng. Ảnh: FB Nhật Tinh Anh Quỳnh Kool dí dỏm: "Vợt pick thì em đang tập cầm còn đánh có trúng bóng hay không thì tuỳ thuộc vào bóng có bay trúng vợt hay không nữa cơ ạ". Ảnh: FB Quỳnh NguyễnXem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Sen Vàng

Tin tức sao Việt 11/2: Diễm My 9x khoe hình ảnh mới bên con đầu lòng. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Hoa hậu Mai Phương Thuý khoe đường cong nóng bỏng với đầm ôm sát, lộ rãnh lưng cuốn hút. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Diễn viên Kim Oanh check in vườn hoa mận ngày đầu năm. Ảnh: FB Nguyễn Kim Oanh Diễn viên Yên Đan khoe vẻ trẻ trung, xinh đẹp khi diện quần yếm liền thân. Ảnh: FB Yên Đan Đỗ Ca sĩ Thiều Bảo Trâm diện váy xinh đẹp như công chúa. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Lê Âu Ngân Anh cùng ông xã đi du lịch đón lễ tình nhân sớm. Ảnh: FB Lê Âu Ngân Anh Diễn viên Huyền Lizzie mặc áo dài đi lễ đầu năm. Ảnh: FB Phan Minh Huyền "Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà. Rồi có rất nhiều hành trình qua trong đời. Yên tâm sẽ có mẹ đằng sau các bạn nhé", Hải Băng nhắn nhủ đến con. Ảnh: FB Hải Băng Nhật Tinh Anh đón sinh nhật nguyên tháng. Ảnh: FB Nhật Tinh Anh Quỳnh Kool dí dỏm: "Vợt pick thì em đang tập cầm còn đánh có trúng bóng hay không thì tuỳ thuộc vào bóng có bay trúng vợt hay không nữa cơ ạ". Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Sen Vàng