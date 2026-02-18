Bí mật khu dân cư 5.000 năm tuổi mệnh danh Pompeii của Scotland

Hà Nội

Kho tri thức

Các nhà nghiên cứu đã có khám phá bất ngờ về một khu dân có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi trên quần đảo Orkney được xem là "Pompeii của Scotland".

Tâm Anh (TH)
Quần đảo Orkney ở Scotland với bề dày lịch sử và là nơi lưu giữ nhiều bí mật cổ xưa. Một số nhà nghiên cứu ước tính rằng, lịch sử của Orkney đã kéo dài khoảng 6.000 năm, từ thời kỳ đồ đá mới. Ảnh: Orkney.
Một trong những khám phá quan trọng nhất tại quần đảo Orkney là việc tìm thấy tàn tích Skara Brae với các cấu trúc cổ xưa được mệnh danh là "Pompeii của Scotland". Ảnh: NorthLink Ferries.
Cụ thể, các nhà khảo cổ nhận định tàn tích Skara Brae là một trong những di tích thời tiền sử đáng chú ý nhất châu Âu và nằm ở vịnh Skaill trên quần đảo Orkney. Ảnh: NorthLink Ferries.
Theo giới nghiên cứu, Skara Brae là một khu định cư công nghiệp nhỏ có lịch sử hơn 5.000 năm tuổi. Ngôi làng này từng bị phủ bụi thời gian và nằm sâu dưới lòng đất suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: XtravaganT /Adobe Stock.
Mãi tới năm 1850, sau khi một cơn bão dữ dội quần thảo vịnh Skaill, sức mạnh của gió bão đã làm phát lộ những tàn tích bằng đá. Mặc dù bị "lãng quên" trong hàng nghìn năm nhưng những ngôi nhà ở Skara Brae vẫn trong tình trạng tốt. Ảnh: Jule_Berlin /Adobe Stock.
Bên trong những ngôi nhà được xây bằng đá thô sơ, các chuyên gia tìm thấy những vật dụng sinh hoạt mà người xưa từng sử dụng: bàn ghế, giường tủ bằng đá... Ảnh: DorSteffen /Adobe Stock.
Ở giữa mỗi ngôi nhà có đặt một lò sưởi hình chữ nhật dùng để sưởi ấm và nấu thức ăn. Các chuyên gia cho hay tất cả những vật dụng trên được bảo quản gần như nguyên vẹn theo thời gian là nhờ những đụn cát bao phủ khu định cư Skara Brae trong suốt hàng ngàn năm qua. Ảnh: johnbraid | Shutterstock.
Đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa thể giải mã lý do vì sao khu định cư Skara Brae bị người xưa bỏ hoang. Họ hy vọng việc nghiên cứu một số bộ hài cốt người, các bức tượng, đầu bò... tìm thấy tại đây sẽ góp phần làm sáng tỏ những bí ẩn về "Pompeii của Scotland". Ảnh: aurora-expeditions.com.
Tâm Anh (TH)
#Khám phá khu dân cư cổ 5.000 năm tuổi #Nghiên cứu về Pompeii của Scotland #Bảo tồn di tích tiền sử #Bí ẩn khu định cư cổ đại

