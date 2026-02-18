Bí mật khu dân cư 5.000 năm tuổi mệnh danh Pompeii của Scotland

Các nhà nghiên cứu đã có khám phá bất ngờ về một khu dân có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi trên quần đảo Orkney được xem là "Pompeii của Scotland".