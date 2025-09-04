Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp

Từ 15h hôm nay, giá xăng được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp, trong đó, xăng RON 95 tiến sát mốc 20.500 đồng/lít.

Chiều 4/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Giá xăng tăng lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh minh họa

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 07/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 0,5% lên 81,7 USD; dầu thêm 0,6-1%.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất (chiều 28/8), giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.