Giá xăng hôm nay 03/9: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng 03/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 03/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 03/9/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 28/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, tối đa 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không vượt quá 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 64,97 USD/thùng, tăng 0,36 USD/thùng; tương ứng tăng 0,53%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 64,61 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 64,55 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 68,45 USD/thùng, tăng 0,31 USD/thùng, tương ứng tăng%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 68,15 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với giá 68,18 USD/ thùng.