'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi là ai?

Trước khi bị bắt giữ tại Nam Phi, Chu Đăng Khoa từng được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi”.

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Chu Đăng Khoa, thường được biết đến với tên gọi Michael Chu hay 'đại gia kim cương', đã bị bắt giữ tại Nam Phi. ENV nhận định, đây là bước đánh dấu đột phá quan trọng trong nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế và bảo tồn động vật hoang dã.

Theo tổ chức này, Chu Đăng Khoa được biết đến là một nhân vật bí ẩn đứng sau các hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác và xương hổ tại Nam Phi. Tại đây, Chu Đăng Khoa sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West. Cơ sở này đăng ký nuôi nhốt hổ và tê giác hợp pháp nhưng đồng thời bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ sang thị trường chợ đen ở một số quốc gia châu Á.

Chu Đăng Khoa được cho là đã sang Nam Phi từ cuối năm 2023, sau khi mẹ đối tượng là bà Chu Thị Thành bị điều tra tại Việt Nam vì những cáo buộc liên quan đến tội phạm về kinh tế.

Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, quê gốc ở Nghệ An. Ảnh: Internet

Trước khi bị bắt giữ, Chu Đăng Khoa bị cơ quan điều tra tại Nam Phi truy nã sau khi phát hiện mạng lưới của đối tượng này “dàn dựng” vụ cướp 98 chiếc sừng tê giác tại Voi Game Lodge để tuồn lậu số sừng này ra thị trường chợ đen.

Chu Đăng Khoa sinh năm 1982, quê gốc ở Nghệ An. Trong giới kinh doanh, Chu Đăng Khoa từng được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” do có thời gian dài sinh sống và làm ăn, kinh doanh kim cương tại quốc gia này.

Chu Đăng Khoa xuất thân trong gia đình có nền tảng kinh doanh. Chu Đăng Khoa là cổ đông lớn nắm cổ phần tại Tập đoàn Thiên Minh Đức. Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Trong cơ cấu doanh nghiệp gia đình, bà Chu Thị Thành nắm phần lớn cổ phần, còn Chu Đăng Khoa nắm giữ khoảng 22,77% vốn điều lệ.

Chu Đăng Khoa từng gây chú ý trong giới doanh nhân với hình ảnh một người có lối sống khá xa hoa. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Chu Đăng Khoa từng gây chú ý trong giới doanh nhân với hình ảnh một người có lối sống khá xa hoa. Doanh nhân này được cho là chủ sở hữu một chiếc siêu xe Porsche mang biển số đặc biệt và một căn biệt thự lớn tại Hà Nội, được bài trí với nội thất và tiện nghi sang trọng.