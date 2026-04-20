Giá xăng dầu hôm nay: Dầu thế giới tăng mạnh trở lại, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường quốc tế đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước. Trong nước, giá dầu diesel và dầu mazut vẫn duy trì ở mức thấp.

Giá dầu thế giới hôm nay

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h25' ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,78 USD/thùng, tăng 5,97% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 89,96 USD/thùng, tăng 7,29% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu Brent hạ 9%, chốt tuần ở mức 90,38 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm gần 12%, chốt tuần ở mức 83,85 USD/thùng.

Giá dầu ở phiên giao dịch cuối tuần qua giảm mạnh sau khi ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, tuyên bố eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, làm dấy lên hy vọng rằng sự gián đoạn nguồn cung lớn sẽ được giảm bớt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh động thái trên của Iran trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social và cho biết Tehran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa.

Các hãng vận tải biển ngay lập tức điều chỉnh kế hoạch, sẵn sàng đưa tàu qua eo biển Hormuz nếu điều kiện an toàn được xác nhận.

Nhưng sự lạc quan này nhanh chóng suy giảm, khi các công ty hàng hải bắt đầu tỏ ra thận trọng, cho rằng eo biển này vẫn còn nhiều thủy lôi, không bảo đảm an toàn.

Ảnh: Nguyễn Huế

Trong khi đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran tuyên bố eo biển Hormuz quay về tình trạng như trước, nằm dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang nước này, đảo ngược quyết định mở cửa hoàn toàn với các tàu thương mại đưa ra vào ngày 17/4.

Quân đội Iran cho biết Washington đã phá vỡ cam kết bằng cách tiếp tục phong tỏa tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran.

Theo AFP, ngày 18/4, Iran đã tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz. Thị trường đã nhanh chóng phản ứng với thông tin này. Và giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần này đã tăng trở lại.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 20/4 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.592 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Giá dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (8/4, 9/4 và 16/4) với tổng mức giảm tới 13.747 đồng/lít với dầu diesel và 4.261 đồng/kg với dầu mazut.

Mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.