Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 03/9: Vàng nhẫn "tăng chóng mặt"?

Giá vàng ngày 3/9/2025 được dự báo thị trường thế giới và trong nước có xu hướng tăng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 02/9, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,7 - 127,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 17h35 ngày 02/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.478,60 - 3.480,60 USD/ounce, tăng 4,9 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Theo giới phân tích Phố Wall, một đợt tăng mới có thể đang hình thành. Yếu tố then chốt trong tuần tới sẽ là báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ, dữ liệu có khả năng quyết định lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Rich Checkan - Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International cho rằng đà tăng của vàng chưa dừng lại. Theo ông Rich Checkan, dù giá đã vượt ngưỡng tâm lý 3.400 USD/ounce - vốn thường kích hoạt chốt lời nhưng lực tăng vẫn duy trì nhờ bối cảnh chính trị căng thẳng. “Cuộc chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc FED Lisa Cook sẽ khiến nhà đầu tư tiếp tục rời bỏ USD, tìm đến vàng như kênh trú ẩn. Và điều đó xảy ra ngay khi giới đầu tư quay lại thị trường sau kỳ nghỉ hè”.

