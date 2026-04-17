Giải mã những biểu tượng huyền bí phía sau hình tượng rồng thời Lý

Trong dòng chảy mỹ thuật trung đại, hình tượng rồng thời Nhà Lý không chỉ là họa tiết trang trí mà còn ẩn chứa những lớp ý nghĩa huyền bí và tư tưởng sâu sắc.

Rồng là linh vật quen thuộc trong văn hóa Á Đông, nhưng khi bước vào không gian Đại Việt dưới triều Lý, hình tượng này đã được biến đổi mạnh mẽ, mang bản sắc riêng biệt. Nếu rồng Trung Hoa thường to lớn, uy mãnh với thân hình đồ sộ và vẻ dữ dằn, thì rồng thời Lý lại mang dáng vẻ thanh thoát, mềm mại, như đang bay lượn trong không trung. Sự khác biệt này không đơn thuần là thẩm mỹ, mà phản ánh một hệ tư tưởng và quan niệm về quyền lực mang tính “nhẹ hóa”, gần gũi hơn với tự nhiên và con người.

Rồng trang trí trên lá đề có niên đại từ năm 1057, được tìm thấy tại chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: Quốc Lê.

Một trong những đặc điểm nổi bật của rồng thời Lý là thân dài, uốn lượn hình chữ S, đầu nhỏ, miệng há nhưng không lộ vẻ hung dữ, mắt thường hiền hòa, râu bay nhẹ. Những chi tiết này tạo nên cảm giác linh động, thanh khiết, gần như phi trọng lực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hình tượng này chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo – tôn giáo giữ vị trí quốc giáo dưới triều Lý. Trong Phật giáo, rồng không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn gắn với sự bảo hộ, trí tuệ và lòng từ bi. Do đó, rồng thời Lý mang vẻ đẹp “thiện”, không phải “ác”, khác biệt rõ rệt so với hình tượng quyền lực mang tính áp chế ở các nền văn hóa khác.

Biểu tượng rồng thời Lý còn gắn liền với ý niệm về thiên mệnh và sự chính danh của vương quyền. Việc Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long năm 1010 đã được lý giải bằng điềm “rồng bay lên”, từ đó đặt tên kinh đô là Thăng Long – nghĩa là “rồng bay”. Đây không chỉ là một cách đặt tên mang tính biểu tượng mà còn là tuyên ngôn chính trị: triều Lý tự xem mình là triều đại được trời lựa chọn, mang sứ mệnh dẫn dắt quốc gia bước vào thời kỳ thịnh trị.

Gạch đất nung khắc hình rồng trang trí trên kiến trúc thời Lý. Ảnh: Quốc Lê.

Trong bối cảnh đó, hình tượng rồng xuất hiện dày đặc trên các công trình kiến trúc, đồ gốm, bia đá và hiện vật cung đình. Nó không chỉ trang trí mà còn là dấu hiệu nhận diện của quyền lực hoàng gia. Tuy nhiên, khác với sự phô trương quyền uy, rồng thời Lý thường được thể hiện trong trạng thái chuyển động nhẹ nhàng, như hòa mình vào không gian xung quanh. Điều này cho thấy một quan niệm đặc biệt về quyền lực, không phải là sự áp đặt từ trên xuống, mà là sự hòa hợp với trật tự tự nhiên.

Ảnh: Quốc Lê.

Một yếu tố quan trọng khác là mối liên hệ giữa rồng và nước. Trong văn hóa nông nghiệp lúa nước của Đại Việt, nước là yếu tố sống còn, quyết định mùa màng và sự sinh tồn. Rồng, với khả năng “hô phong hoán vũ”, trở thành biểu tượng của mưa thuận gió hòa. Hình ảnh rồng uốn lượn mềm mại, giống như dòng nước chảy, càng củng cố mối liên hệ này. Do đó, rồng thời Lý không chỉ đại diện cho vua mà còn gắn với đời sống của người dân, trở thành cầu nối giữa thiên nhiên và xã hội.

Không thể bỏ qua ảnh hưởng của Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian trong việc hình thành hình tượng rồng thời Lý. Trong Đạo giáo, rồng là linh vật có khả năng biến hóa, di chuyển giữa các tầng không gian, từ trời xuống đất, từ nước lên mây. Những đặc điểm này được thể hiện rõ trong nghệ thuật thời Lý, nơi rồng thường xuất hiện trong trạng thái “phiêu du”, không bị ràng buộc bởi trọng lực. Điều này tạo nên một cảm giác huyền ảo, như thể rồng là hiện thân của sự kết nối giữa các thế giới.

Bệ kê chân cột trang trí “Lưỡng long tranh châu” (cặp rồng chầu ngọc), có niên đại từ thế kỷ 11 – 13, khai quật tại chùa Phật Tích. Ảnh: Quốc Lê.

Đáng chú ý, rồng thời Lý không có nhiều chi tiết “vũ khí hóa” như móng vuốt sắc nhọn hay nanh dài. Thay vào đó, linh vật này thiên về biểu đạt tinh thần hơn là sức mạnh vật lý. Đây có thể được xem là một lựa chọn có ý thức, phản ánh mong muốn xây dựng hình ảnh một triều đại hòa bình, thịnh trị, dựa trên đạo đức và trí tuệ hơn là bạo lực. Trong bối cảnh Đại Việt vừa giành được độc lập và đang củng cố bản sắc, việc định hình một biểu tượng như vậy có ý nghĩa rất lớn.

So với các thời kỳ sau, như thời Trần hay Lê, hình tượng rồng đã có sự thay đổi đáng kể. Rồng thời Trần trở nên khỏe khoắn hơn, phản ánh tinh thần thượng võ trong bối cảnh chiến tranh chống ngoại xâm. Rồng thời Lê lại mang vẻ uy nghiêm, chuẩn mực hơn, phù hợp với hệ tư tưởng Nho giáo. Sự chuyển biến này càng làm nổi bật tính độc đáo của rồng thời Lý – một giai đoạn mà nghệ thuật đạt đến sự cân bằng giữa tâm linh, chính trị và thẩm mỹ.

Bệ kê chân cột trang trí rồng, sen, vũ công tại chùa Phật Tích, thời Lý. Ảnh: Quốc Lê.

Từ góc nhìn biểu tượng học, rồng thời Lý có thể được xem là sự kết tinh của nhiều tầng ý nghĩa: quyền lực vương triều, niềm tin tôn giáo, khát vọng hòa hợp với thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là hình ảnh của một linh vật mà còn là “ngôn ngữ” để triều Lý diễn đạt thế giới quan của mình.

Ngày nay, khi nhìn lại những hiện vật còn sót lại, từ các bệ đá chùa Phật Tích đến đồ gốm men ngọc, ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế và chiều sâu tư tưởng của hình tượng rồng thời Lý. Đó không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn là chìa khóa để hiểu về một giai đoạn lịch sử, nơi con người tìm cách dung hòa giữa trời, đất và chính mình.

