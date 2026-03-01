Gia tăng số ca thoát vị bẹn, nhiều người nghẹt ruột phải mổ cấp cứu

Ruột nghẹt thiếu máu vì để bệnh sau Tết mới đi khám

Gần đây, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận một bệnh nhân nam 63 tuổi, vốn có khối phồng nhỏ lâu ngày nhưng chủ quan “để sau Tết khám”.

Sau kỳ nghỉ, khối phồng đau dữ dội, căng cứng, buồn nôn, không đẩy vào được. Chẩn đoán thoát vị bẹn nghẹt, một đoạn ruột đã thiếu máu.

Bệnh nhân phải mổ cấp cứu – cuộc mổ phức tạp hơn nhiều lần so với mổ nội soi nếu được khám từ sớm.

Phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau Tết, bệnh viện ghi nhận số ca thoát vị bẹn nhập viện tăng lên, nhiều bệnh nhân đến muộn trong tình trạng đau nhiều, khối phồng không tự đẩy lên được, thậm chí nghẹt ruột phải mổ cấp cứu.

Trong khi đó, nếu được khám sớm, phần lớn có thể phẫu thuật nội soi nhẹ nhàng – hồi phục nhanh – ít biến chứng.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 cho biết, thoát vị bẹn không hiếm, nhưng tập trung nhiều ở: Nam giới (90–95%) – do cấu trúc ống bẹn vốn yếu hơn; Người trên 50 tuổi – mô liên kết lão hóa, thành bụng yếu dần; Người lao động nặng, mang vác nhiều, ho mạn tính, táo bón – tăng áp lực ổ bụng; Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân – nhóm có nguy cơ thoát vị bẹn bẩm sinh.

Ê- kíp thực hiện phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn nghẹt - Ảnh BVCC

Dấu hiệu nhận biết thoát vị bẹn

- Xuất hiện khối phồng ở bẹn hoặc bìu, to hơn khi đứng, mang nặng, rặn.

- Cảm giác kéo xuống bẹn, tê tức.

- Khối phồng có thể tụt xuống – mất khi nằm.

- Nếu đau nhiều, đỏ, căng cứng, không tự đẩy vào được → nguy cơ nghẹt ruột, rất nguy hiểm.

Vì sao nên phẫu thuật nội soi khi phát hiện sớm?

- Vết mổ nhỏ, hầu như không thấy sẹo.

- Ít đau sau mổ.

- Hồi phục nhanh – đi lại nhẹ nhàng sau 24 giờ.

- Tỷ lệ tái phát thấp.

- An toàn cho cả người có bệnh nền, người lớn tuổi.

Nhiều bệnh nhân chỉ sau 2–3 ngày đã có thể sinh hoạt bình thường.

Phẫu thuật nội soi khi phát hiện sớm - Ảnh BVCC

Khi nào nên đi khám?

• Có khối phồng vùng bẹn/bìu xuất hiện bất thường

• Cảm giác nặng – tức – đau khi vận động

• Khối phồng to nhanh sau Tết

• Ho mạn tính, táo bón, lao động nặng kèm khối phồng

“Đừng đợi đến khi “nghẹt” mới tìm bác sĩ. Khi đó cuộc mổ sẽ nặng hơn, hồi phục khó hơn và tiềm ẩn nhiều biến chứng”, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả xem video: Cấp cứu kịp thời bé 2 tuổi viêm phổi nặng. Nguồn THĐT