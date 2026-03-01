Cứu bé 2 tuổi bị biến chứng tay chân miệng nặng

Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công một trường hợp bị bệnh tay chân miệng độ IV nguy kịch, biến chứng suy tim nặng, đe dọa tính mạng.

Được biết, bệnh nhi là bé trai 2 tuổi (ở Đồng Nai) theo gia đình ra quê nội tại TP Huế đón Tết. Ngày 29 Tết, trẻ xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Đến mùng 3 Tết, tình trạng chuyển biến nặng nên được đưa vào viện cấp cứu.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng mệt lả, da nổi vân tím, thở nhanh, co lõm ngực. Trên da xuất hiện các bóng nước rải rác ở tay chân, kèm loét họng. Trẻ có mạch nhanh, huyết áp dao động.

Bệnh nhi nguy kịch do biến chứng tay chân miệng...

Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc tay chân miệng độ IV, biến chứng suy tim nặng, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi (Trung tâm Nhi) lập tức triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu. Trẻ được đặt nội khí quản, thở máy, truyền IVIG, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc trợ tim. Các chỉ số huyết động được theo dõi liên tục 24/24 giờ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và can thiệp kịp thời, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện. Sau 3 ngày điều trị, trẻ được ngưng lọc máu liên tục. Đến ngày thứ 5, trẻ cai máy thở thành công. Chức năng tim phục hồi hoàn toàn, chưa ghi nhận biến chứng thần kinh và tim mạch.

Hiện, bệnh nhi được chuyển ra khỏi phòng hồi sức, tiếp tục theo dõi tại Khoa Nhi Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới.

