Chính trị

Gia Lai đã chi trả chế độ, chính sách cho 2.930 trường hợp

Về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đến hết ngày 31/8; Gia Lai đã tiếp nhận 3.553 hồ sơ. Trong đó, đã thẩm định và quyết định chi trả chế độ cho 2.930 trường hợp.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Sáng 24/9, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường về tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông tin tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, sau gần 3 tháng triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy tổ chức các xã, phường đã bước đầu vận hành ổn định, nền nếp; các thiết chế phục vụ nhân dân cơ bản được bố trí đầy đủ, hoạt động hiệu quả theo hướng “gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn”, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhanh chóng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, dần tinh thông nghiệp vụ, mang đến sự hài lòng cho người dân.

hn.jpg
Quang cảnh Hội nghị giao ban

Về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP), đến hết ngày 31/8; toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.553 hồ sơ (khối Đảng, đoàn thể: 485 người; khối chính quyền: 3.068 người).

Trong đó, đã thẩm định và quyết định chi trả chế độ cho 2.930 trường hợp. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP), đến nay đã có 113/135 xã, phường gửi văn bản đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho 1.649 trường hợp; trong đó, đã thẩm định và quyết định kinh phí cho 91 trường hợp.

Về vấn đề tài chính, lãnh đạo một số xã phường cho biết, hiện tại một số khoản chi cho địa phương còn thiếu cục bộ. UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, tổng hợp và báo cáo cụ thể trình Ban Thường vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương và giao cho các sở, ngành trả lời vào ngày thứ Sáu hằng tuần. Đối với việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn, đề nghị các địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện.

