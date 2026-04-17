Giá dầu thế giới ngày 17/4: Đảo chiều tăng vọt, vượt ngưỡng 99 USD

Giá dầu thô WTI và Brent bất ngờ tăng mạnh vào sáng 17/4 do những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, dù vẫn duy trì dưới mốc 100 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới đã chứng kiến sự đảo chiều tăng mạnh vào sáng ngày 17/4. Cụ thể, dầu WTI giao dịch ở mức 93,33 USD/thùng, tăng 2,34 USD, trong khi dầu Brent của Mỹ đạt 99,39 USD/thùng, tăng tới 4,46 USD.

Nguyên nhân giá dầu tăng trở lại

Sự phục hồi của giá dầu được thúc đẩy bởi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran vẫn đang tiếp diễn nhưng thiếu tiến triển rõ rệt. Giới đầu tư bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng giải quyết nhanh chóng tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trước những bất ổn kéo dài liên quan đến xung đột khu vực, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – huyết mạch vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí hóa lỏng toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, việc eo biển Hormuz chưa thể khôi phục hoạt động bình thường sẽ tiếp tục bào mòn nguồn dự trữ dầu mỏ toàn cầu, gây áp lực lớn lên nguồn cung tại các thị trường tiêu thụ trọng điểm như châu Á và châu Phi. Ước tính, việc đóng cửa eo biển này có thể làm gián đoạn dòng chảy khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Phản ứng của thị trường và các bên liên quan

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến gần một thỏa thuận với Iran, tuyên bố này không tạo ra tác động đủ mạnh để thay đổi xu hướng thị trường. Thông tin về lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon cũng không đủ xoa dịu lo ngại của giới đầu tư.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại Pakistan vào cuối tuần này. Một số nguồn tin cho hay, Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền di chuyển qua lãnh thổ Oman tại eo biển Hormuz nếu đạt được thỏa thuận ổn định.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường trong ngắn hạn.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước

Tại thị trường Việt Nam, từ 0h ngày 16/4, giá dầu diesel giảm 1.928 đồng/lít, còn 31.041 đồng/lít. Dầu mazut cũng giảm 2.281 đồng/kg, xuống 20.332 đồng/kg. Ngược lại, giá xăng RON95 tăng nhẹ 218 đồng, lên 23.761 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 248 đồng, lên 22.592 đồng/lít.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel (400 đồng/lít) và dầu mazut (800 đồng/kg). Không có khoản chi sử dụng quỹ cho các sản phẩm xăng dầu trong kỳ điều chỉnh này.