Giá Bạc Sáng 17/4: Biến động ngắn hạn, thị trường chờ tín hiệu

Sau khi đạt đỉnh gần 1 tháng, giá bạc trong nước và thế giới ghi nhận xu hướng giảm trong ngày 17/4/2026. 

Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tập trung vào việc mở lại eo biển chiến lược này và chương trình hạt nhân của Iran.

Triển Vọng Thị Trường Kim Loại Quý

Trong những tuần gần đây, các kim loại quý nói chung đã nhận được sự hỗ trợ từ các tiến triển ngoại giao ở Trung Đông, giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, giá bạc vẫn thấp hơn khoảng 15% so với thời điểm xung đột bắt đầu.

Đối với giá bạc tương lai tháng Năm, các nhà phân tích kỳ vọng mức tăng tiếp theo nếu giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật 85 USD/ounce.

Vai Trò Cốt Lõi Của Bạc Trong Công Nghiệp

Theo các chuyên gia, nhu cầu công nghiệp chiếm khoảng 58% tổng nguồn cung bạc toàn cầu hàng năm, đóng vai trò nền tảng quan trọng cho kim loại này. Khác với các kim loại quý khác, nơi trang sức và đầu tư chiếm tỷ trọng lớn, bạc lại chủ yếu được tiêu thụ trong các quy trình sản xuất thiết yếu.

Chính vì vậy, nhu cầu đối với bạc trong lĩnh vực công nghiệp có xu hướng ổn định và khó thay thế, ngay cả khi giá biến động. Đặc biệt, trong các ứng dụng công nghệ cao, bạc không thể thay thế nhờ các đặc tính độc đáo như khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện và kháng khuẩn vượt trội.

Biến Động Giá Bạc Trong Nước Ngày 17/4/2026

Trong phiên giao dịch ngày 17/4/2026, giá bạc trong nước đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm sau những tín hiệu tăng giá ban đầu. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn đều ghi nhận sự sụt giảm ở cả hai chiều mua và bán.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đã giảm 800.000 đồng/kg đối với bạc thỏi 1kg, niêm yết ở mức 79,2-81,6 triệu đồng/kg.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá bạc thỏi 1kg, với mức giảm 874.000 đồng/kg ở chiều mua và 901.000 đồng/kg ở chiều bán, giao dịch quanh ngưỡng 79,626-82,079 triệu đồng/kg.

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat ghi nhận giá bạc thỏi 1kg giảm 563.000-590.000 đồng/kg, xuống mức 79,307-81,76 triệu đồng/kg.Diễn Biến Giá Bạc Thế Giới và Yếu Tố Tác ĐộngTại thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lúc 21h15 ngày 16/4 (giờ Việt Nam) ở mức 78,72-78,97 USD/ounce, giảm 0,14 USD/ounce so với mở cửa phiên. Tuy nhiên, trong ngày, bạc có thời điểm đã vượt mốc 80 USD/ounce, tiến gần đỉnh một tháng.Sự quan tâm của giới đầu tư đang đổ dồn vào khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình dài hạn. Những tín hiệu tích cực này được cho là có thể giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát.Báo cáo cho thấy Washington và Tehran đang cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn, tạo thêm dư địa cho các cuộc thảo luận, ngay cả khi Eo biển Hormuz vẫn đối mặt với tình trạng phong tỏa kép.

Cận cảnh cọc khoan nhồi cầu Hồng Hà dài 11 mét trên sông Hồng

Cận cảnh cọc khoan nhồi cầu Hồng Hà dài 11 mét trên sông Hồng

Để đúc được 9 trụ cầu vượt sông Hồng, dự án cầu Hồng Hà cần khoan, đổ tổng cộng 941 cọc khoan nhồi. Mỗi cọc khoan nhồi có đường kính rộng từ 1,5 đến 2 mét, dài 11 mét. Hiện có đến 80% số cọc này đã được các máy móc, thiết bị nâng hạ đặc thù thi công trên sông nước cắm xuống lòng sông Hồng.