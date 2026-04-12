Giá dầu thế giới sụt giảm vào cuối tuần

Giá dầu Brent và WTI tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch ngày 12/4, ảnh hưởng bởi các diễn biến ngoại giao và nguồn cung tiềm năng.

Diễn Biến Giá Dầu Thế Giới Phiên 12/4

Tính đến 6h ngày 12/4, giá dầu WTI giao dịch ở mức 96,57 USD/thùng, ghi nhận mức giảm 1,3 USD/thùng. Song song đó, giá dầu Brent cũng điều chỉnh giảm 0,72 USD/thùng, chốt ở ngưỡng 95,2 USD/thùng.

Sự sụt giảm của giá dầu diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đang có những tín hiệu tích cực. Theo giới phân tích, nếu căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Israel và Iran hạ nhiệt, thị trường dầu mỏ có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong năm nay, khác với dự báo dư cung trước đó.

Nhu Cầu Lọc Dầu và Khả Năng Vận Chuyển

Bất chấp xu hướng giảm giá, các nhà sản xuất dầu khu vực Trung Đông đã gửi yêu cầu đến các nhà máy lọc dầu châu Á, đề nghị họ lập kế hoạch tiếp nhận dầu cho tháng 4 và tháng 5. Động thái này nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz được thông suốt trở lại.

Giá dầu đã có dấu hiệu ổn định vào thứ Sáu tuần trước. Điều này xuất phát từ sự cân bằng giữa thông tin về sản lượng dầu của Saudi Arabia bị sụt giảm và những tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao. Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia xác nhận, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến sản lượng dầu của nước này giảm khoảng 600.000 thùng/ngày. Lưu lượng qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây cũng giảm xấp xỉ 700.000 thùng/ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Lebanon tuyên bố sẽ tham gia hội nghị với đại diện Mỹ và Israel tại Washington vào tuần tới để thảo luận và công bố lệnh ngừng bắn.

Giá Xăng Dầu Trong Nước Ngày 9/4

Tại kỳ điều chỉnh giá chiều ngày 9/4, thị trường nội địa chứng kiến sự sụt giảm đáng kể của giá xăng dầu. Cụ thể:

Xăng E5 RON92: Giảm 2.393 đồng/lít, giá bán tối đa không vượt quá 22.344 đồng/lít.

Xăng RON95: Giảm 2.993 đồng/lít, giá bán tối đa không vượt quá 23.543 đồng/lít.

Dầu diesel: Giảm mạnh 9.872 đồng/lít, giá bán tối đa không vượt quá 32.969 đồng/lít.

Dầu mazut: Giảm 1.658 đồng/kg, giá bán tối đa không vượt quá 22.613 đồng/kg.Trích Lập và Sử Dụng Quỹ Bình Ổn GiáTrong kỳ điều hành này, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập với các mức sau:* Xăng sinh học: 800 đồng/lít.

Xăng không chì: 800 đồng/lít.

Dầu diesel: 1.000 đồng/lít.

Dầu mazut: 800 đồng/kg.Liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu trong kỳ này.