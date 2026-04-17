Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày

Giao tranh tạm ngừng ngay khi thỏa thuận được công bố sau khi cuộc chiến cướp đi sinh mạng của gần 2.200 người dân Lebanon do các cuộc công kích của Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố và được Lebanon cùng Israel nhất trí đã bắt đầu lúc nửa đêm theo giờ địa phương.

Hai quốc gia láng giềng đã tổ chức cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ vào thứ Ba tại Washington, sau hơn một tháng chiến tranh giữa Israel và nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn, có trụ sở tại Lebanon.

Người dân vẫy cờ Lebanon và Hezbollah trong cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam bên ngoài cung điện chính phủ ở Beirut.

Hezbollah bắt đầu nổ súng vào Israel ngay sau khi chiến tranh với Iran bùng nổ. Nhóm này tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các cộng đồng ở miền bắc Israel cho đến tối thứ Năm, khiến ít nhất tám người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, theo các dịch vụ khẩn cấp của Israel.

Còi báo động không kích vang lên ở một vài cộng đồng phía bắc Israel chỉ vài phút trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Quân đội Israel cũng cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng họ đang tấn công các bệ phóng tên lửa của Hezbollah.

Tiếng súng nổ liên hồi và tiếng bom phóng vang dội khắp Beirut khi người dân bắn chỉ thiên để ăn mừng sự khởi đầu của thỏa thuận ngừng bắn.

Bất chấp cảnh báo của các quan chức rằng không nên cố gắng trở về nhà cho đến khi rõ ràng liệu lệnh ngừng bắn có được duy trì hay không, các gia đình di tản vẫn bắt đầu di chuyển về phía nam Lebanon và vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Hezbollah tuyên bố rằng “bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải toàn diện trên toàn lãnh thổ Lebanon và không được cho phép kẻ thù Israel có bất kỳ tự do di chuyển nào”. Israel đã tiến hành cuộc xâm lược trên bộ ở miền nam Lebanon, khu vực mà Netanyahu nói Israel sẽ tiếp tục chiếm đóng trong thời gian ngừng bắn . Hezbollah cho rằng việc Israel tiếp tục chiếm đóng cho phép Lebanon có quyền kháng cự.

Người dân thu dọn những thứ còn tận dụng được sau khi nhà cửa bị Israel công kích sập hoàn toàn.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon nói với các phóng viên Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm rằng thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày sẽ "thách thức" vì Hezbollah, tổ chức này tuyên bố sau khi thông báo ngừng bắn rằng việc Israel tiếp tục chiếm đóng cho phép Lebanon có quyền kháng cự.

Ông Danon cho biết Israel tin tưởng vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon, nhưng biết rằng đây là một vấn đề phức tạp đối với chính phủ Lebanon vì sự hiện diện của Hezbollah.

Đại sứ Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đề nghị đến Washington - nơi các đại sứ Israel và Lebanon đã gặp nhau hồi đầu tuần này - để đàm phán.

“Chúng tôi sẽ tham dự bất kỳ cuộc họp nào nhằm thúc đẩy hòa bình, nhưng tôi không thể thay mặt chính phủ Lebanon phát ngôn. Chúng tôi biết rằng họ đang chịu áp lực và đe dọa từ Iran”, ông Danon nói.