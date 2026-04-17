Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày

Giao tranh tạm ngừng ngay khi thỏa thuận được công bố sau khi cuộc chiến cướp đi sinh mạng của gần 2.200 người dân Lebanon do các cuộc công kích của Israel.

Tuệ Minh

Thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố và được Lebanon cùng Israel nhất trí đã bắt đầu lúc nửa đêm theo giờ địa phương.

Hai quốc gia láng giềng đã tổ chức cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ vào thứ Ba tại Washington, sau hơn một tháng chiến tranh giữa Israel và nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn, có trụ sở tại Lebanon.

Người dân vẫy cờ Lebanon và Hezbollah trong cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam bên ngoài cung điện chính phủ ở Beirut.

Hezbollah bắt đầu nổ súng vào Israel ngay sau khi chiến tranh với Iran bùng nổ. Nhóm này tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các cộng đồng ở miền bắc Israel cho đến tối thứ Năm, khiến ít nhất tám người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, theo các dịch vụ khẩn cấp của Israel.

Còi báo động không kích vang lên ở một vài cộng đồng phía bắc Israel chỉ vài phút trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Quân đội Israel cũng cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng họ đang tấn công các bệ phóng tên lửa của Hezbollah.

Tiếng súng nổ liên hồi và tiếng bom phóng vang dội khắp Beirut khi người dân bắn chỉ thiên để ăn mừng sự khởi đầu của thỏa thuận ngừng bắn.

Bất chấp cảnh báo của các quan chức rằng không nên cố gắng trở về nhà cho đến khi rõ ràng liệu lệnh ngừng bắn có được duy trì hay không, các gia đình di tản vẫn bắt đầu di chuyển về phía nam Lebanon và vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Gần 2.200 người ở Lebanon đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel.

Hezbollah tuyên bố rằng “bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải toàn diện trên toàn lãnh thổ Lebanon và không được cho phép kẻ thù Israel có bất kỳ tự do di chuyển nào”. Israel đã tiến hành cuộc xâm lược trên bộ ở miền nam Lebanon, khu vực mà Netanyahu nói Israel sẽ tiếp tục chiếm đóng trong thời gian ngừng bắn . Hezbollah cho rằng việc Israel tiếp tục chiếm đóng cho phép Lebanon có quyền kháng cự.

Người dân thu dọn những thứ còn tận dụng được sau khi nhà cửa bị Israel công kích sập hoàn toàn.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon nói với các phóng viên Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm rằng thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày sẽ "thách thức" vì Hezbollah, tổ chức này tuyên bố sau khi thông báo ngừng bắn rằng việc Israel tiếp tục chiếm đóng cho phép Lebanon có quyền kháng cự.

Ông Danon cho biết Israel tin tưởng vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon, nhưng biết rằng đây là một vấn đề phức tạp đối với chính phủ Lebanon vì sự hiện diện của Hezbollah.

Đại sứ Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đề nghị đến Washington - nơi các đại sứ Israel và Lebanon đã gặp nhau hồi đầu tuần này - để đàm phán.

“Chúng tôi sẽ tham dự bất kỳ cuộc họp nào nhằm thúc đẩy hòa bình, nhưng tôi không thể thay mặt chính phủ Lebanon phát ngôn. Chúng tôi biết rằng họ đang chịu áp lực và đe dọa từ Iran”, ông Danon nói.

Tổng thống Mỹ Donal Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon.
AP, Al Jazeera, TTXVN
#Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Lebanon #Xung đột Israel-Hezbollah #Vai trò của Mỹ trong hòa bình #Tác động của chiến tranh Lebanon #Phản ứng của cộng đồng quốc tế #Tình hình chiến sự và thiệt hại dân sự

Mỹ phong tỏa cảng biển Iran, tàu thuyền di chuyển thế nào?

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lệnh phong tỏa các cảng Iran bắt đầu từ ngày 13/4 “đã được thực thi hoàn toàn”.

Các công ty dữ liệu vận tải biển cho biết, những tàu liên quan đến Iran hoặc bị trừng phạt đều đã dừng lại hoặc quay đầu, sau khi rời Vịnh Ba Tư và qua eo biển Hormuz. Một số trường hợp, các tàu này còn gây nhiễu hoặc làm giả vị trí, khiến tình hình vận tải biển vốn đã bất ổn càng trở nên phức tạp và rủi ro hơn, theo AP.

UAV 200 triệu USD của Mỹ biến mất tại eo biển Hormuz giữa lệnh ngừng bắn

UAV trinh sát trị giá hàng trăm triệu USD của Mỹ biến mất, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị Iran bắn hạ trong bối cảnh leo thang căng thẳng.

Một máy bay không người lái trinh sát chiến lược MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ, trị giá khoảng 240 triệu USD, đã bị mất tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên nghi vấn về khả năng bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Theo thông tin từ phía Mỹ, chiếc UAV này biến mất vào ngày 9/4 khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên khu vực eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Sự cố được xếp loại “tai nạn cấp A”, tức gây thiệt hại lớn nhưng không có thương vong.

Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vì 2 vụ xả súng trường học liên tiếp

Trong vụ xả súng mới nhất, một học sinh nổ súng vào hai lớp học tại ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào hai lớp học tại một ngôi trường ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4. Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó có 6 nạn nhân nguy kịch.

Ông Mukerrem Unluer, Thống đốc tỉnh Kahramanmara, thông tin rằng tay súng 14 tuổi này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn đến trường. Những khẩu súng được cho là thuộc về cha của học sinh này.

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.