Giá thế giới quay đầu tăng, vượt mốc 4.763 USD/ounce

Giá vàng thế giới đã chứng kiến một cú nhảy vọt ấn tượng, tăng tới 111 USD/ounce chỉ trong một buổi sáng ngày 14/4. Theo thông tin được niêm yết trên Kitco, mỗi ounce vàng giao dịch ở mức 4.763 USD.

Căng thẳng địa chính trị và nỗi lo lạm phát trỗi dậy

Sự tăng giá mạnh mẽ này chủ yếu xuất phát từ những quan ngại về lạm phát gia tăng và tình hình bất ổn địa chính trị. Cụ thể, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua đã không mang lại kết quả như mong đợi. Điều này làm dấy lên những lo ngại về khả năng lạm phát toàn cầu và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng.

Mặc dù một lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn đang được duy trì, tình hình tại Trung Đông được đánh giá là vô cùng mong manh. Mỹ đã thực hiện các biện pháp phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran. Đáp lại, Tehran đã bác bỏ các hạn chế này và đưa ra những lời đe dọa đối với các tuyến vận tải quan trọng tại Vịnh Ba Tư. Những diễn biến này đã đẩy rủi ro địa chính trị lên một tầm cao mới.

Phản ứng của thị trường tài chính

Sự leo thang căng thẳng này không chỉ khiến giá năng lượng tăng vọt mà còn kéo theo sự sụt giảm của thị trường chứng khoán châu Á và các hợp đồng tương lai của Mỹ. Tâm lý lo ngại bao trùm trên diện rộng.

Triển vọng ngắn hạn và sự thận trọng của nhà đầu tư

Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong một biên độ rộng. Sự thay đổi liên tục của các thông tin liên quan đến xung đột tại Trung Đông khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, hạn chế đưa ra các quyết định giao dịch khi chưa có xu hướng rõ ràng.

Theo Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, khi căng thẳng ở Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất thấp hơn trong tương lai có thể gia tăng. Đồng thời, áp lực giảm lên đồng USD cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng.