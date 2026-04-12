Giá vàng hôm nay 12/4: Có thể vượt 5.000 USD/ounce?

Giá vàng trong nước và thế giới chứng kiến diễn biến đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 12/4, sau những biến động mạnh trước đó. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan về xu hướng tăng giá dài hạn của kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới

Vào lúc 6h sáng ngày 12/4, giá vàng giao ngay trên Kitco được công bố ở mức 4.747 USD/ounce, giữ nguyên so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch trước đó. Đà tăng của vàng quốc tế trước đó được thúc đẩy bởi thông tin về các tín hiệu hòa bình tại Trung Đông.

Tuy nhiên, giá vàng đang đối mặt với những thách thức nhất định trong ngắn hạn. Việc giá dầu tăng cao kéo theo lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao đã gây áp lực lên kim loại quý.

Dự báo giá vàng cuối năm

Bất chấp những khó khăn trước mắt, các chuyên gia phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management vẫn tin tưởng vào khả năng giá vàng sẽ chinh phục mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Ông Aakash Doshi, một nhà phân tích tại đây, nhận định có 50% khả năng giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.750 - 5.500 USD/ounce trong phần còn lại của năm.

"Chúng tôi điều chỉnh giảm xác suất kịch bản giá vàng đạt mức 5.500 - 6.250 USD/ounce từ 35% xuống 30%, nhưng mức 4.000 - 4.100 USD/ounce vẫn được coi là ngưỡng hỗ trợ vững chắc của thị trường," ông Doshi chia sẻ thêm.

Giá vàng trong nước sáng 12/4

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và Doji niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã tăng nhẹ 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng 300.000 đồng/lượng, giao dịch tại 169,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,4 triệu đồng/lượng (bán ra) theo niêm yết của Doji.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng

Theo bà Indrani De, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu tại FTSE Russell, diễn biến giá vàng gần đây là sự giao thoa phức tạp của các yếu tố kinh tế vĩ mô. Bà nhấn mạnh, mặc dù bất ổn địa chính trị tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho vàng như một kênh trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư cần phân biệt rõ ràng giữa các yếu tố cơ bản dài hạn và các xu hướng ngắn hạn.

Một trở ngại lớn đối với sức hấp dẫn của vàng là chi phí nắm giữ tài sản không sinh lời ngày càng tăng. Ngoài ra, tình hình căng thẳng tại Trung Đông gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ, đẩy giá năng lượng lên cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, tạo thêm áp lực cho kim loại quý.