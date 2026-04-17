Pickleball hạ nhiệt, vợt tiền triệu “mới đánh vài buổi” ồ ạt lên chợ thanh lý

Từng được săn lùng trong cơn sốt pickleball, nhiều mẫu vợt tiền triệu nay xuất hiện dày đặc trên các hội nhóm thanh lý.

Vợt tiền triệu “mới đánh vài buổi” tràn chợ thanh lý

Một buổi tối đầu tuần tại một sân pickleball ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội), các sân vẫn sáng đèn nhưng không còn cảnh người chơi phải xếp hàng chờ lượt như vài tháng trước. Ở góc sân, vài người vừa nghỉ giữa trận vừa nói chuyện về chuyện… bán vợt.

“Vợt này tôi mới mua cuối năm ngoái, chắc đăng bán lại thôi”, một người chơi nói, tay xoay chiếc vợt carbon trông vẫn còn khá mới.

Hàng loạt những chiếc vợt pickleball bị đem bán lại trên các chợ mạng.

Câu chuyện ấy không phải cá biệt. Chỉ cần lướt qua vài hội nhóm pickleball trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng thanh lý vợt xuất hiện mỗi ngày với những dòng mô tả quen thuộc: “mới đánh vài buổi”, “vợt gần như còn mới”, “pass nhanh vì không có thời gian chơi”.

Giá bán lại khá đa dạng. Có chiếc chỉ vài trăm nghìn đồng, có chiếc hơn 2 triệu đồng tùy thương hiệu và tình trạng sử dụng. So với mức giá ban đầu thường vài triệu đồng, nhiều sản phẩm được giảm từ 20–40%.

Một người chơi tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết anh từng bỏ gần 3 triệu đồng mua vợt khi phong trào pickleball bắt đầu rộ lên.

“Lúc đó bạn bè rủ ra sân liên tục nên mua để chơi thử. Nhưng sau vài tháng công việc bận hơn, lịch chơi cũng thưa dần. Vợt để ở nhà lâu quá nên tôi đăng bán lại cho đỡ phí”, anh nói.

Không chỉ người chơi cá nhân, một số cửa hàng đồ thể thao cũng bắt đầu nhận ký gửi vợt đã qua sử dụng. Nhờ vậy, trên thị trường giờ không chỉ có vợt mới, mà còn xuất hiện thêm một “chợ vợt cũ” khá sôi động.

Một chủ cửa hàng thể thao tại Hà Nội cho biết trước đây khách chủ yếu hỏi mua vợt mới. Nhưng vài tháng gần đây, nhiều người lại tìm đến để hỏi vợt đã qua sử dụng, đặc biệt là những dòng vợt cao cấp được bán lại với giá mềm hơn.

“Có chiếc vợt lúc mua 5–6 triệu đồng, giờ bán lại chỉ còn khoảng 2–3 triệu nhưng chất lượng vẫn còn tốt. Người mới chơi thường chọn phương án này để tiết kiệm chi phí”, người này nói.

Hàng trăm bài đăng thanh lý mỗi ngày

Khi phong trào pickleball dần ổn định, một thực tế bắt đầu lộ ra: không phải ai cũng duy trì việc chơi lâu dài. Nhiều người tham gia vì tò mò hoặc vì thấy bạn bè rủ rê. Sau vài buổi trải nghiệm, chiếc vợt lại nằm yên trong góc nhà.

Và cách đơn giản nhất là… bán lại.

Trên các nhóm cộng đồng pickleball, số bài đăng thanh lý vì thế tăng lên nhanh chóng. Có ngày xuất hiện hàng trăm bài.

Đi qua một số fanpage liên quan đến pickleball không ít các topic bán lại vợt được đăng tải.

Không ít bài đăng còn ghi rõ: “vợt mới mua chưa đầy một tháng”, “chỉ đánh 2–3 buổi”. Điều này cho thấy nhiều người tham gia phong trào với tâm lý thử cho biết, nhưng sau đó không duy trì được thói quen chơi thể thao thường xuyên.

Những chiếc vợt từng có giá 5–7 triệu đồng giờ được rao bán lại với mức giảm khá sâu. Tùy tình trạng sử dụng, giá bán thường chỉ còn khoảng 60–80% so với ban đầu.

Một cửa hàng đồ thể thao tại Hà Nội cho biết lượng vợt cũ ký gửi bán lại gần đây tăng lên khá rõ. “Có người mua về đánh không hợp tay nên bán lại. Nhưng cũng có người đơn giản là muốn đổi sang dòng vợt khác, tốt hơn một chút”, chủ cửa hàng nói.

Bên cạnh đó, việc các hãng liên tục tung ra mẫu vợt mới cũng khiến những dòng vợt cũ nhanh chóng mất giá. Khi mẫu mới xuất hiện, không ít người chơi chọn bán vợt cũ để nâng cấp thiết bị.

Một “chợ vợt cũ” bắt đầu hình thành

Cùng với làn sóng thanh lý, thị trường vợt pickleball đã qua sử dụng cũng dần hình thành.

Trong các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều người chơi lâu năm sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chọn vợt cho người mới: từ việc kiểm tra mặt vợt, độ mòn của lõi cho đến cảm giác cầm nắm khi đánh thử.

Một số cửa hàng thể thao thậm chí nhận ký gửi vợt cũ để bán lại cho khách. Nhờ đó, người bán có thể tìm được người mua nhanh hơn, còn cửa hàng cũng có thêm nguồn hàng phục vụ khách mới.

Mỗi ngày có hàng trăm bài viết liên quan đến việc bán lại vợt pickleball được đăng tải.

Theo một chủ cửa hàng tại Hà Nội, lượng khách tìm mua vợt thanh lý gần đây có xu hướng tăng. “Có người muốn thử chơi pickleball nhưng chưa muốn bỏ vài triệu đồng mua vợt mới. Khi đó họ thường tìm vợt thanh lý để chơi thử trước”, người này cho biết.

Với mức giá chỉ từ vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng, những chiếc vợt này trở thành lựa chọn khá hợp lý cho người mới bắt đầu.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của nhóm người mua – bán thiết bị cũ cũng cho thấy cộng đồng pickleball đang dần hình thành rõ nét hơn, tương tự như những gì từng xảy ra với thị trường xe đạp thể thao hay golf phong trào.

Phong trào pickleball vẫn tiếp tục phát triển

Dù xuất hiện làn sóng thanh lý vợt, pickleball tại Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển.

Số lượng sân chơi tại nhiều thành phố lớn vẫn tiếp tục tăng. Nhiều khu thể thao, khu dân cư và thậm chí cả những sân cầu lông hay sân bóng đá mini cũ cũng được cải tạo để phục vụ người chơi pickleball.

Những chiếc vợt pickleball mua mới vài triệu đồng nhưng bị vứt xó lâu năm rồi bị đem bán lại.

Các giải đấu phong trào được tổ chức ngày càng thường xuyên, thu hút đông đảo người tham gia. Một số giải đấu quy mô lớn cũng bắt đầu xuất hiện, tạo sân chơi cho cộng đồng người chơi trên cả nước.

Đáng chú ý, sự tham gia của các vận động viên từng thi đấu tennis hoặc cầu lông chuyên nghiệp cũng góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Không ít người sau khi chuyển sang pickleball đã nhanh chóng trở thành những gương mặt nổi bật tại các giải đấu trong nước.

Theo nhiều người chơi lâu năm, pickleball có lợi thế là dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi và không đòi hỏi quá nhiều thể lực. Vì vậy, dù phong trào có thể không còn “nóng” như thời điểm ban đầu, cộng đồng người chơi vẫn đang dần ổn định và mở rộng.

Và đâu đó trên các hội nhóm mạng xã hội, giữa những bài đăng thanh lý vợt quen thuộc, vẫn có không ít người đang tìm mua chiếc vợt đầu tiên của mình — để bắt đầu làm quen với môn thể thao đang ngày càng phổ biến này.