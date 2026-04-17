Vietlott tái lập kỷ lục: Vé số gần 92 tỷ đồng có người trúng thưởng

Tối ngày 16 tháng 4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài chính đã công bố một vé số sản phẩm Power 6/55 đã trúng giải độc đắc với giá trị gần 92 tỷ đồng.

Bộ số may mắn mang về giải Jackpot 1 (độc đắc) là: 02-07-15-22-47-52. Sau khi trừ đi khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân của tấm vé này dự kiến sẽ nhận về khoảng 83 tỷ đồng.

Chuỗi giải thưởng lớn của Vietlott trong tháng 4

Sự kiện này tiếp nối một vụ trúng thưởng lớn khác vào tối ngày 10 tháng 4, khi một vé số thuộc sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott đã trúng giải độc đắc trị giá hơn 79 tỷ đồng với bộ số: 07-08-10-16-28-35. Sau khi trừ thuế, người trúng giải sẽ nhận hơn 71 tỷ đồng.

Giải thưởng lớn trước đó tại TP.HCM

Trước đó nữa, vào ngày 11 tháng 3, ông N.V.H (ngụ tại TP.HCM) đã được trao giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.477 với giá trị hơn 35 tỷ đồng. Ông H. đã may mắn khi mua 3 bộ số tại một điểm bán vé ở phường Tân Uyên, TP.HCM, trong đó có một bộ số đã mang về giải thưởng lớn. Bộ số này là: 02-04-08-15-17-28.

Ông H., một người đã nghỉ hưu, chia sẻ rằng bộ số trúng thưởng được ông tạo ra từ ngày tháng năm sinh của cháu nội và ngày sinh của chính mình. Ông bày tỏ sự bất ngờ khi thói quen sử dụng những con số ý nghĩa này lại mang đến một giải thưởng lớn đến vậy. Con dâu của ông H. cũng chia sẻ cả gia đình ban đầu không tin cho đến khi kiểm tra trên website chính thức của Vietlott.

Ông H. dự định sẽ dùng một phần số tiền để hỗ trợ các con, lo cho cuộc sống gia đình và thực hiện các hoạt động từ thiện. Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM, với khoản thuế ước tính hơn 3,5 tỷ đồng (tương đương 10% giá trị giải thưởng), khoản thuế này đã được khấu trừ ngay tại thời điểm nhận thưởng.