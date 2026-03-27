Giá bạc giảm mạnh về sát ngưỡng 70 triệu Đồng/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 27/3/2026

Thị trường bạc trong nước lại ghi nhận một phiên giảm mạnh, khi giá bạc của các thương hiệu lớn đồng loạt rơi về sát ngưỡng 70 triệu đồng/kg.

Cụ thể, khép lại phiên giao dịch 26/3, giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,566-2,645 triệu đồng/lượng, bạc thỏi 999 loại 1kg ở ngưỡng 68,43-70,53 triệu đồng/kg.

So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của Phú Quý giảm mạnh 120.000-124.000 đồng/lượng (mua - bán), trong khi bạc thỏi giảm tới 3,2-3,31 triệu đồng/kg.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa cũng lùi về mức 2,528-2,606 triệu đồng/lượng, giảm 158.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 162.000 đồng/lượng ở chiều bán so với thời điểm mở cửa.

Giá mua - bán bạc thỏi 999 loại 1kg tại Ancarat là 67,41-69,49 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, bạc thỏi của thương hiệu này giảm sốc 4,22 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm tới 4,35 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Đóng cửa phiên giao dịch 26/3, giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1 lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) lần lượt ở mức 2,676-2,772 triệu đồng/lượng và 71,36-73,92 triệu đồng/kg.

Theo đó, giá bạc miếng của Sacombank giảm 63.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm 1,68 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa.

Giá bạc thế giới ngày 27/3/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 20h ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở ngưỡng 67,84 USD/ounce, giảm mạnh 3,41 USD mỗi ounce, tương đương mức giảm 4,79% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng lùi sâu về mức 67,89 USD/ounce, giảm 4,75 USD mỗi ounce, tương đương giảm mạnh 6,54%.

Giá bạc giảm xuống dưới 70 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi các tuyên bố trái chiều từ Mỹ và Iran về triển vọng đàm phán hòa bình tiếp tục gây tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính.

Phía Washington khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, với việc chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan, nhằm tháo gỡ xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ và sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Washington. Thay vào đó, Tehran đưa ra các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu kiểm soát chủ quyền đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Cùng lúc, Mỹ đã điều động hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trên bộ.

Trong tháng này, thị trường bạc chịu áp lực bán mạnh khi giá năng lượng tăng vọt do gián đoạn từ xung đột tại Iran. Qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát và thúc đẩy các ngân hàng trung ương lớn chuyển sang lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dự báo giá bạc

Trên Investing, Ngân hàng UBS tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với bạc và cho rằng bối cảnh vĩ mô thuận lợi cho nhóm tài sản thực sẽ hỗ trợ giá kim loại này đi lên, bất chấp những biến động gần đây của thị trường.

Theo các chuyên gia chiến lược của UBS, đợt bán tháo mới trên thị trường kim loại quý đã kéo giá bạc giảm về sát ngưỡng 60 USD/ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng nhu cầu thanh khoản giữa các căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Nhấn mạnh nhận định bạc không phải là công cụ phòng ngừa hiệu quả trước các cú sốc bất ổn hoặc nhu cầu tiền mặt tăng mạnh, song UBS vẫn khuyến nghị nhà đầu tư không nên suy diễn xu hướng dài hạn từ nhịp giảm giá ngắn hạn vừa qua.

Thời gian gần đây, giá bạc biến động mạnh, với mức biến động thực tế khoảng 85%, chủ yếu đi cùng xu hướng của vàng. Tỷ lệ vàng - bạc đã tăng lên gần 70 lần trong giai đoạn căng thẳng địa chính trị, trước khi điều chỉnh giảm trở lại.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF bạc ghi nhận ở mức khoảng 64 triệu ounce, tương đương 7,5% lượng nắm giữ tại đỉnh. Tuy nhiên, theo UBS, bạc chỉ kém hiệu suất nhẹ so với vàng tính từ đầu năm đến nay.

Trong ngắn hạn, kim loại này đối mặt với những lực cản từ nhu cầu công nghiệp - lĩnh vực chiếm hơn một nửa tổng tiêu thụ bạc. UBS cho rằng rủi ro tăng trưởng và biến động cao có thể gây áp lực lên cả nhu cầu công nghiệp và đầu tư trong năm 2026, đồng thời cảnh báo mức thâm hụt khoảng 300 triệu ounce có thể thu hẹp.

Ở góc nhìn dài hạn, UBS đánh giá triển vọng bạc tích cực hơn. Giá dầu duy trì ở mức cao cùng lo ngại về nguồn cung nhiên liệu hóa thạch có thể thúc đẩy đầu tư vào năng lượng mặt trời, qua đó gia tăng nhu cầu bạc trong các ứng dụng quang điện.

Cùng với đó, môi trường vĩ mô hiện nay - bao gồm lãi suất thực thấp tại các nền kinh tế lớn, áp lực nợ gia tăng và xu hướng suy yếu dài hạn của đồng USD - sẽ tiếp tục hỗ trợ giá bạc đi lên.

Do đó, ngân hàng này dự báo bạc sẽ tiếp tục vận động cùng xu hướng của vàng, với tỷ lệ vàng - bạc duy trì quanh mức 70 lần trong 12 tháng tới.