Ghé thăm cái nôi của Cách mạng Tháng 8

Kho tri thức

Ghé thăm cái nôi của Cách mạng Tháng 8

Được coi là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, chiến khu Tân Trào là nơi ra đời những quyết sách quan trọng nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám.

Quốc Lê
Đình Hồng Thái nằm tại địa phận của làng Cả trong chiến khu Tân Trào, là trạm giao liên và là nơi huấn luyện quân sự trong suốt thời kỳ kháng chiến. Đình còn là điểm dừng chân của các đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội, là trạm thường trực của "An toàn khu của Trung ương đóng ở Tân Trào".
Bến Thia ở thôn Thia là địa điểm đánh dấu thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến khu Tân Trào, ngày 21/5/1945.
Lán Nà Lừa là một căn lán nhỏ, nằm ở sườn núi Nà Lừa trong chiến khu Tân Trào. Đây là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày chuẩn bị Tổng Khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945.
Cách căn lán của Bác Hồ không xa là lán họp Hội nghị Toàn quốc của Đảng từ ngày 13-15/8/1945. Hội nghị này đã thông qua quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Cách đình Hồng Thái khoảng 1km, đình Tân Trào là nơi diễn ra cuộc họp Quốc dân Đại hội ngày 16/8/1945 để quyết định lệnh tổng khởi nghĩa, 10 chính sách lớn quy định quốc kỳ, quốc ca và cử ra một Chính phủ lâm thời.
Dưới bóng cây đa Tân Trào, chiều 16/8/1945, Việt Nam Giải phóng quân đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào và 60 đại biểu. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 và ngay sau đó hành quân về giải phóng Hà Nội.
Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.
Quốc Lê
#Chiến khu Tân Trào #Cách mạng Tháng Tám #Hồ Chí Minh #Quốc dân Đại hội 1945 #Lán Nà Lừa #Đình Hồng Thái

