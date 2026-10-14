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Gemini Notebook cho phép tích hợp các đầu sách đã mua trên Store

Sách mua trên Google Play Books được Google tích hợp vào Gemini Notebook, cho phép đặt câu hỏi, tạo câu đố, infographic và podcast AI dựa trên nội dung sách.

Tuệ Minh

Google đã triển khai Expert Intelligence, sáng kiến tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các sản phẩm. Ứng dụng cho phép người dùng đưa sách điện tử đủ điều kiện đã mua trên Google Play Books vào Gemini Notebook làm nguồn tham khảo. Tính năng ra mắt với hơn 100.000 đầu sách từ các nhà xuất bản lớn.

Google đã tích hợp hơn 100.000 đầu sách điện tử vào Gemini Notebook. Ảnh: Google.
Google đã tích hợp hơn 100.000 đầu sách điện tử vào Gemini Notebook. Ảnh: Google.

Nội dung của sách người dùng đã mua trên Google Play Books sẽ được Gemini Notebook tích hợp, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tạo câu đố, infographic và podcast AI dựa trên nội dung sách.

Người dùng có thể đặt câu hỏi về nội dung sách, yêu cầu AI tạo dàn ý, infographic, câu đố tương tác, sơ đồ tư duy và bản tổng hợp âm thanh Audio Overviews. Câu trả lời có thể đi kèm trích dẫn trực tiếp từ văn bản gốc, giúp người đọc kiểm tra thông tin và đối chiếu với nội dung sách.

Điểm đáng chú ý là người dùng có thể kết hợp sách đã mua với ghi chú cá nhân, tài liệu tải lên và đường dẫn web trong cùng một không gian làm việc.

Chẳng hạn, người quản lý có thể sử dụng cuốn Radical Candor (Tạm dịch: Thẳng thắn triệt để) của Kim Scott cùng ghi chú cuộc họp để tìm gợi ý cho những cuộc trao đổi khó khăn với nhân viên.

Trong một ví dụ khác, Gemini Notebook khai thác cuốn Food Rules (Tạm dịch: Nguyên tắc thực phẩm) của Michael Pollan để hỗ trợ xây dựng bộ sưu tập công thức nấu ăn.

Google cho biết hệ thống hỗ trợ hơn 100.000 đầu sách từ các nhà xuất bản như Penguin Random House, Johns Hopkins University Press, Macmillan Publishers và O’Reilly Media.

Google cũng hợp tác với hơn 15 tác giả bán chạy như Steven Pinker, Michael Pollan và Jennifer Wallace để xây dựng các bộ sưu tập Featured Notebooks. Những bộ sưu tập này bổ sung nguồn tham khảo và tài liệu giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm của các tác giả.

Để sử dụng tính năng, người dùng cần sở hữu sách trên Google Play Books và kiểm tra nhãn Gemini Notebook trong mục “Tools” ở trang thông tin của đầu sách.

Google cũng áp dụng cơ chế bảo vệ bản quyền đối với nội dung sách đã mua. Khi một sổ ghi chú có chứa sách được chia sẻ, người chưa sở hữu sách sẽ không thể đọc toàn văn hoặc khai thác nội dung đó; hệ thống sẽ hướng họ đến Google Play Books để mua sách.

Google dự kiến mở rộng tính năng sang ứng dụng Gemini và AI Mode trong chức năng tìm kiếm cũng như hướng tới hỗ trợ giáo trình, báo cáo nghiên cứu kinh doanh và các nguồn nội dung khác.

Google, Techcrouch,
#Gemini Notebook #Google Play Books #Trí tuệ nhân tạo #Tích hợp nội dung sách #Bảo vệ bản quyền

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