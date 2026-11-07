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[GALLERY] Volkswagen "nhá hàng" sedan Virtus facelift 2027 giá rẻ, chờ ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen "nhá hàng" sedan Virtus facelift 2027 giá rẻ, chờ ra mắt

Hãng xe Volkswagen đang chuẩn bị nâng cấp giữa vòng đời một loạt các dòng sedan hạng B dựa trên nền tảng MQB A0, và Virtus sẽ là mẫu xe đầu tiên.

Nguyễn Chung
Thương hiệu Volkswagen vừa chính thức công bố hình ảnh ngoại thất phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho dòng sedan Virtus tại thị trường Ấn Độ. Đây là đợt cập nhật thiết kế lớn đầu tiên kể từ khi mẫu xe này ra mắt vào tháng 6/2022.
Thương hiệu Volkswagen vừa chính thức công bố hình ảnh ngoại thất phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho dòng sedan Virtus tại thị trường Ấn Độ. Đây là đợt cập nhật thiết kế lớn đầu tiên kể từ khi mẫu xe này ra mắt vào tháng 6/2022.
Thay đổi trực quan lớn nhất tập trung ở phần đầu xe Volkswagen Virtus 2027 nâng cấp với cản trước thiết kế mới. Lưới tản nhiệt dưới có dạng mở rộng kết hợp họa tiết kim cương và hình tam giác, viền đen và dải sáng phía mép dưới.
Thay đổi trực quan lớn nhất tập trung ở phần đầu xe Volkswagen Virtus 2027 nâng cấp với cản trước thiết kế mới. Lưới tản nhiệt dưới có dạng mở rộng kết hợp họa tiết kim cương và hình tam giác, viền đen và dải sáng phía mép dưới.
Lưới tản nhiệt phía trên giữ nguyên các thanh ngang nối liền cụm đèn pha và đính logo GT màu đỏ. Đèn pha trang bị dải LED ban ngày dạng đơn, không nối liền qua logo. Ngoài ra, hình ảnh mới cũng hé lộ cụm đèn nhỏ ở phần cản ngoài, tuy nhiên Volkswagen chưa công bố chi tiết về hệ thống chiếu sáng.
Lưới tản nhiệt phía trên giữ nguyên các thanh ngang nối liền cụm đèn pha và đính logo GT màu đỏ. Đèn pha trang bị dải LED ban ngày dạng đơn, không nối liền qua logo. Ngoài ra, hình ảnh mới cũng hé lộ cụm đèn nhỏ ở phần cản ngoài, tuy nhiên Volkswagen chưa công bố chi tiết về hệ thống chiếu sáng.
Hình ảnh cũng xác nhận nâng cấp trang bị quan trọng trên Volkswagen Virtus 2027. Mô-đun giống camera dưới gương chiếu hậu cùng các camera phía trước và sau cho thấy xe có thể sở hữu hệ thống camera toàn cảnh 360 độ.
Hình ảnh cũng xác nhận nâng cấp trang bị quan trọng trên Volkswagen Virtus 2027. Mô-đun giống camera dưới gương chiếu hậu cùng các camera phía trước và sau cho thấy xe có thể sở hữu hệ thống camera toàn cảnh 360 độ.
Thân xe giữ nguyên tỷ lệ quen thuộc, đường gân cứng cáp và tay nắm cửa dạng kéo truyền thống. Phiên bản màu xanh dương đi kèm mâm hợp kim đen, ốp gương chiếu hậu đen, cùm phanh trước màu đỏ và huy hiệu GT trên chắn bùn trước.
Thân xe giữ nguyên tỷ lệ quen thuộc, đường gân cứng cáp và tay nắm cửa dạng kéo truyền thống. Phiên bản màu xanh dương đi kèm mâm hợp kim đen, ốp gương chiếu hậu đen, cùm phanh trước màu đỏ và huy hiệu GT trên chắn bùn trước.
Phía đuôi xe nổi bật với cánh gió nhỏ trên nắp cốp sơn đen, cản sau tinh chỉnh họa tiết tam giác. Đèn hậu tách rời và không có dải đèn LED kéo dài. Dòng chữ "VIRTUS" đặt phía dưới hốc biển số, đi kèm logo GT bên phải.
Phía đuôi xe nổi bật với cánh gió nhỏ trên nắp cốp sơn đen, cản sau tinh chỉnh họa tiết tam giác. Đèn hậu tách rời và không có dải đèn LED kéo dài. Dòng chữ "VIRTUS" đặt phía dưới hốc biển số, đi kèm logo GT bên phải.
Theo ông Nitin Kohli, Giám đốc Thương hiệu Volkswagen Ấn Độ, cho biết hãng mang đến diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ lại các đặc tính vốn có của dòng xe này. Hiện hãng chưa công bố hình ảnh nội thất của xe.
Theo ông Nitin Kohli, Giám đốc Thương hiệu Volkswagen Ấn Độ, cho biết hãng mang đến diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ lại các đặc tính vốn có của dòng xe này. Hiện hãng chưa công bố hình ảnh nội thất của xe.
Các thông tin trước đó về màn hình kỹ thuật số lớn hơn hay tiện ích khác vẫn chưa được công bố. Về vận hành, xe dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng TSI 1.0 lít và 1.5 lít. Hộp số tự động biến mô 8 cấp có thể thay thế hộp số tự động 6 cấp hiện tại trên bản động cơ nhỏ hơn. Xe dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026.
Các thông tin trước đó về màn hình kỹ thuật số lớn hơn hay tiện ích khác vẫn chưa được công bố. Về vận hành, xe dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng TSI 1.0 lít và 1.5 lít. Hộp số tự động biến mô 8 cấp có thể thay thế hộp số tự động 6 cấp hiện tại trên bản động cơ nhỏ hơn. Xe dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026.
Video: Volkswagen "nhá hàng" sedan Virtus facelift 2027.
Nguyễn Chung
#Volkswagen nhá hàng Virtus facelift 2027 #Volkswagen Virtus #Virtus 2027 #Virtus facelift #sedan Volkswagen #động cơ TSI

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